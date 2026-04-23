‘돌싱글즈’ 베니타, SON 만난 성덕…결별 후에도 씩씩하게

‘돌싱글즈’ 베니타가 제롬과 이별한 후 근황을 알렸다.최근 베니타는 LAFC의 손흥민을 만났다. 손흥민에게 사인을 받고 함께 사진을 찍으며 성덕의 모습을 보였다.한편 제롬과 베니타는 2023년 방송된 MBN '돌싱글즈4'를 통해 인연을 맺었다. 두 사람은 이듬해 MBN 예능물 '돌싱글즈 외전-지금 우리는'에서 근황을 공개하는 등 공개 열애를 이어왔다.당시 베니타는 "특별하게 만나 함께 지내면서 많은 추억도 쌓고 많은 분들의 응원을 받으며 지내왔지만, 서로에게 고마운 마음을 안고 이제는 각자의 길을 가기로 결정했다"고 밝혔다.그러면서 "미움 없이 단순히 더 나은 서로의 삶을 위해 내린 결정이다. 그동안 응원해 주신 분들께 감사드리며 앞으로도 홀로서는 각자를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다. 조금만 쉬었다 더 성숙한 모습으로 인사드리겠다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr