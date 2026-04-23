‘돌싱글즈’ 베니타, SON 만난 성덕…결별 후에도 씩씩하게
‘돌싱글즈’ 베니타가 제롬과 이별한 후 근황을 알렸다.

최근 베니타는 LAFC의 손흥민을 만났다. 손흥민에게 사인을 받고 함께 사진을 찍으며 성덕의 모습을 보였다.

한편 제롬과 베니타는 2023년 방송된 MBN '돌싱글즈4'를 통해 인연을 맺었다. 두 사람은 이듬해 MBN 예능물 '돌싱글즈 외전-지금 우리는'에서 근황을 공개하는 등 공개 열애를 이어왔다.
‘돌싱글즈’ 베니타, SON 만난 성덕…결별 후에도 씩씩하게
당시 베니타는 "특별하게 만나 함께 지내면서 많은 추억도 쌓고 많은 분들의 응원을 받으며 지내왔지만, 서로에게 고마운 마음을 안고 이제는 각자의 길을 가기로 결정했다"고 밝혔다.

그러면서 "미움 없이 단순히 더 나은 서로의 삶을 위해 내린 결정이다. 그동안 응원해 주신 분들께 감사드리며 앞으로도 홀로서는 각자를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다. 조금만 쉬었다 더 성숙한 모습으로 인사드리겠다"고 덧붙였다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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