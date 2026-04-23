가수 MC몽에 방송인 노홍철에게 건물을 매각했다. / 사진=텐아시아DB

가수 MC몽이 서울 강남구 신사동 빌딩을 방송인 노홍철에게 매각했다.지난 22일 한 매체에 따르면 MC몽이 세운 법인 주식회사 더뮤는 서울 강남구 신사동 빌딩을 지난해 11월 152억 원에 처분했다. 이 건물은 지하 1층~지상 5층 규모로, 대지면적 253.95㎡, 연면적 593.17㎡다. 새 주인은 노홍철로 이달 초 매입 계약을 체결한 뒤 소유권 이전 등기를 마친 것으로 전해졌다.해당 건물은 앞서 방송인 강호동이 2018년 141억 원에 매입했던 자산이다. 이후 6년 만에 MC몽 측에 166억 원에 매각하며 약 25억 원의 시세차익을 남겼다.MC몽 측은 지난해 11월 166억 원에 사들인 뒤 약 1년 6개월 만에 152억 원에 되팔며 14억 원가량의 손실을 기록했다. 취득세와 등록세, 금융 비용 등을 포함할 경우 실제 손실 규모는 20억 원 이상으로 추정된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr