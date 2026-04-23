가수 겸 배우 아이유와 배우 변우석이 다정하게 포즈를 취하고 있다. / 사진=아이유 SNS

사진=유튜브 채널 '유인라디오'

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가수 겸 배우 아이유가 연예계 대표 소식좌다운 식사량을 공유했다.지난 22일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '커플룩 소원 성취한 대군 부부의 예능 나들이'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중인 변우석과 아이유가 게스트로 출연했다.두 사람은 TMI 근황 토크를 나눴다. 변우석은 진행자 유인나가 점심 메뉴를 묻자 "아침에 치킨버거를 먹고, 숍에서 김치볶음밥을 먹었다"고 말했다.이를 들은 아이유는 "그걸 한 끼로 먹었냐"라며 놀란 듯 물었다. 그러자 변우석은 "햄버거 3분의 2를 먹고"라면서 세세하게 설명했다.이어 유인나는 "아이유 씨는 어떤 새 모이를 드셨냐"라면서 평소 절친인 아이유의 식사량을 잘 알고 있는 듯 물었다. 이에 아이유가 "오늘 사과랑 블루베리 먹었다"라고 답하자 유인나는 "그것만 쪼아 먹고 괜찮냐"라며 걱정했다.유인나의 우려에 아이유는 "그래서 지금 배에서 소리가 날 수 있는데 '유인라디오' 음향 감독님이 대단하신 분 아닌가. 배에서 나는 소리를 깨끗하게 지워주실 거라고 생각한다"라고 받아쳤다.한편 두 사람이 출연 중인 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한다. 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유 분)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군(변우석 분)의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr