가수 송하예가 AI 아이돌 RIA의 데뷔곡 ‘O.O’ 커버 영상을 공개했다.송하예는 최근 공식 인스타그램 릴스와 유튜브 쇼츠 채널을 통해 해당 영상을 게재했다. 영상에는 “AI 아이돌 RIA의 노래를 송하예가 부른다면?”이라는 문구가 담겼다. 원곡 ‘O.O’는 RIA의 데뷔곡으로, 밴드 사운드를 기반으로 한 곡이다. 송하예는 이 곡을 자신의 보컬 스타일로 재해석해 선보였으며, 원곡과 다른 버전이라는 평가를 받고 있다.이번 커버는 인간 보컬리스트와 AI 아티스트의 협업 접점이라는 점에서 새로운 음악 콘텐츠 사례로 주목받고 있다. 발라드 장르로 알려진 송하예가 AI 아이돌의 곡을 커버했다는 점도 관심을 모으고 있다. 팬들은 “송하예 목소리로 들으니 또 다른 느낌”, “AI와 인간 아티스트의 조합이 신선하다”, “원곡과는 다른 감성이 살아난다” 등의 반응을 보이고 있다.RIA는 AI 크리에이티브 기업 카이버스가 선보인 AI 아티스트로, CODE:42 레이블 소속이다. 데뷔곡 ‘O.O’를 통해 활동을 시작했으며, 이번 커버를 계기로 대중적 인지도 확장이 기대된다.‘O.O’ 공식 뮤직비디오는 유튜브 채널 ‘AIdol Company’(에이아이돌 컴퍼니)에서 확인할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr