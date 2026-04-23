앤더블 유승언/ 사진 제공=YH엔터테인먼트

앤더블 유승언/ 사진 제공=YH엔터테인먼트

그룹 이븐 출신 유승언의 앤더블(AND2BLE) 데뷔 트레일러 영상이 공개됐다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 23일 공식 SNS에 'SILENCE CRACKS : YOO SEUNGEON's SOUND'를 업로드했다.공개된 영상 속 유승언은 정형화된 차림의 군중들 사이, 정적인 흐름을 벗어나 사소하지만 분명한 소리의 변화를 만들어냈다. 호기심 어린 모습으로 복도 양옆에 비치된 귀 모형을 만지며 미세한 파동을 일으켰다.특히, 여름을 떠올리게 하는 백색소음 위로 반음계 피아노 선율이 더해져 귓가를 사로잡는 가운데, "하나의 음표가 어긋나면 모든 것이 뒤바뀐다(One note out of place changes everything)"라는 문구는 작은 변화가 만들어낼 거대한 파장을 예고해 강렬한 여운을 남겼다.'SILENCE CRACKS'는 멤버 각자가 지닌 고유한 소리로 겉보기 좋은 허상만 좇는 이들의 잃어버린 감각을 깨준다는 콘셉트의 트레일러 영상이다. 진짜 '나다움'이 무엇인지 질문을 던지며, 변화의 시작을 알리는 메시지를 담고 있다. 한유진(물방울), 김규빈(메트로놈), 리키(일렉 기타), 유승언(피아노)에 이어 개인 트레일러의 마지막을 장식할 장하오의 '소리'는 무엇일지 궁금증이 고조된다.한편, 앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹이다. 그룹명은 'AND'와 'DOUBLE'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되어 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 지닌다. 멤버 각자의 개성과 정체성이 결합되어 하나의 고유한 이미지를 형성하고, 이를 하나의 브랜드로 구축하겠다는 팀의 방향성을 담고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr