지난 22일 방송된 '나는 SOLO' / 사진제공= SBS Plus, ENA

지난 22일 방송된 '나는 SOLO' / 사진제공= SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 31기 순자가 경수에게 푹 빠졌다.지난 22일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 두 번째 데이트 선택이 진행된 가운데, 선택 결과가 예상을 빗나가 가면서 31기의 로맨스 판도가 뒤흔들리는 현장이 공개됐다.세 번째 아침을 맞은 솔로나라 31번지에서 순자는 밤새 경수를 떠올리며 한숨도 자지 못했다. 피곤한 상태에서도 순자는 공용 거실로 향해 김치 콩나물국을 끓였다. 전날 경수가 "김치 콩나물국이 먹고 싶다"고 했던 말을 떠올리면서 아침 식사를 준비한 것.잠시 후 경수가 나타나 "31기의 대장금"이라며 순자를 칭찬했고, 이에 순자는 행복해했다. 두 사람은 자연스레 모닝 산책까지 함께했으며 산책 후 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "이 사람과 있으면 잘 웃게 된다"고 결혼까지 상상할 정도로 감정이 깊어졌음을 알렸다.아침 식사 자리에서는 영숙이 경수 옆에 앉아 적극적으로 관심을 표현했다. 이 모습을 본 순자는 경계의 눈빛을 감추지 않았고, 이후 영숙은 순자를 따로 불러내 대화를 나눴다. 이 자리에서 순자는 망설임 없이 "1순위는 경수"라고 강조했다. 영숙 역시 경수에게 관심이 커졌음을 알려 팽팽한 긴장감이 형성됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr