브아걸 제아 / 사진 = 제아 공식 SNS

브아걸 제아 / 사진 = 제아 공식 SNS

브아걸 제아 / 사진 = 제아 공식 SNS

가수 제아가 본격적인 홀로서기에 나서며 아티스트로서 새로운 막을 올린다.제아는 지난 22일 공식 SNS를 통해 "전부터 고민만 하던 일을 드디어 시작하게 됐다. 음악의 처음부터 끝까지, 전부 제 손으로 직접 만들어보려고 한다. 주변에서 응원도 많이 해주고 도와준 덕분에 요즘 신나게 작업 중이다"라는 근황과 함께 독립적인 행보를 공식화했다.또한 새로운 공식 SNS 계정 오픈 소식을 밝히고 "작업 과정과 스케줄, 제 소소한 이야기들까지 나누겠다"며 팬들과의 소통으로 더욱 끈끈한 유대감을 만들어 나갈 것을 약속했다.끝으로 제아는 "아직 목 컨디션을 회복 중인데 멈추지 않고 달려보려고 한다"며 "저의 진짜 '홀로서기'를 관심 있게 지켜봐 주시고 많은 응원 부탁드린다"고 새로운 음악 여정과 의미 있는 첫 도약에 대한 기대감을 내비쳤다.제아는 그룹 브라운 아이드 걸스의 리더이자 리드보컬로 활동하며 탄탄한 가창력과 폭넓은 보컬 스펙트럼으로 사랑 받아왔다. '그때는 왜 몰랐을까', '외롭다고 말하긴 싫은데', '비가 오는 날엔' 등 솔로곡을 통해 역량을 입증해 온 것은 물론, 모노트리 작곡가 소속으로 활동하며 재쓰비(JAESSBEE)의 '너와의 모든 지금'을 히트시킨 바 있다.최근 전 소속사와 전속 계약을 마친 제아는 본격적인 홀로서기를 통해 활동 제2막을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr