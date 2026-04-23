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■ 첫 번째 실화 : 맞짱 각서, 헬스장 무차별 폭행 사건지난 3월 민우(가명) 씨는 전국 40 여개 매장을 보유한 대형 피트니스 센터에서 근무하던 동생 민준(가명) 씨가 갑자기 응급실로 이송되고 있다는 연락을 받았다. 이에 곧바로 병원으로 향했는데 그곳에서 마주한 동생은 얼굴을 알아보기 힘들 정도로 피를 흘리고 심하게 부어오른 상태였다. 사건의 전말을 확인하기 위해 살펴본 헬스장 CCTV 영상에는 영화에서나 볼 법한 충격적인 폭행 장면이 담겨 있었다. 그날 민준(가명) 씨는 왜 그토록 잔혹한 폭행을 당한 걸까?▶ ‘신고 금지 각서’ 무차별 잔혹한 폭행 이어져사건 당일 저녁 7시경, 동생 민준(가명) 씨는 신규 트레이너이자 후배인 준성(가명) 씨가 울고 있는 모습을 목격했다. 준성(가명) 씨에 따르면, 전날 민준(가명) 씨의 도움으로 성사된 회원권 매출을 민준(가명) 씨에게 귀속시켰는데, 이를 한 팀장(가명)이 문제 삼았다고 한다. 이에 민준(가명) 씨는 한 팀장(가명)을 찾아가 항의했지만 대화는 곧 충돌로 번졌다. 한 팀장(가명)은 “각서를 쓰고 싸우자”고 요구했고, ‘맞짱떠서 신고하기 없기‘라는 내용의 각서에 사인을 한 직후 좁은 탕비실 내에서 무자비한 폭행이 시작됐다.▶ 무차별 폭행 이후 방치된 2시간의 진실<실화탐사대> 제작진이 가해자를 추적한 결과, 그는 유도 4단의 유단자로 확인됐는데 폭행 당시에도 관련 기술을 사용한 정황이 드러났다. 목격자들은 폭행 직후 탕비실 바닥은 신발에 철퍽 소리가 날 정도로 피가 흥건했고, 복도까지 피가 묻어있을 정도로 상황이 심각했다고 한다. 그러나 한 팀장(가명)과 팀원들은 욕설을 하며 목격자들을 사건 현장에서 내쫓았고 센터 관계자는 복도에 튄 피를 닦으라고 지시하는 등 증거를 인멸하려는 모습을 보였다고 한다. 심지어 폭행 신고가 접수된 시점은 밤 10시 23분으로, 민준(가명) 씨가 폭행을 당한 지 2시간이나 지난 뒤였다.심지어 다음 날 헬스장측은 병문안이나 사과는 커녕, 입원 중인 민준(가명) 씨에게 담당 회원의 환불을 막으라는 업무 지시를 내리기까지 했다는데...오늘(23일) 목요일 밤 방송하는 MBC<실화탐사대>에서 한 헬스장에서 벌어진 무차별 폭행사건에 대해 알아본다.■ 두 번째 실화 : 약혼자 실종 사망 미스터리서아름(가명)씨는 6년이라는 긴 시간을 남자 친구 김상우 씨와 서로의 미래를 약속하며 보냈다. 김상우 씨는 훤칠한 외모와 다정한 성격, 여기에 수십억 원대 유산을 상속받을 재력가 집안의 막내아들이라는 배경까지 누구나 부러워할만한 약혼자였다. 하지만 행복한 앞날을 그리던 어느 날, 그는 흔적도 없이 증발했는데 얼마 뒤 사망 소식까지 들려왔다. 도대체 무슨 일이 벌어진 것일까?▶ 중국 출장길에 사라진 약혼자의 사망 소식한때 아버지가 운영하던 동물병원의 수의사였던 상우 씨. 부친과의 갈등으로 병원을 떠나 건축 사업에 뛰어들었으나, 코로나19의 여파로 수억 원의 빚을 떠안게 됐다고 한다. 하지만 절망적인 상황에서도 그는 희망을 놓지 않았다. 곧 상속받을 약 40억 원대의 유산이 있었기 때문이다. 그는 상속을 앞두고 하루빨리 빚을 갚기 위해 낮에는 가전 배송을, 밤에는 대리운전을 하며 치열하게 살았다고 한다.그러던 중 유산 상속을 눈앞에 둔 시점에 상우 씨는 2박 3일 일정의 중국 가전 배송 출장을 떠났는데 이후 연락이 끊겼다. 귀국 예정일이 지나도 돌아오지 않는 그를 찾아 아름(가명) 씨는 경찰에 실종 신고를 했는데 믿기 힘든 사실이 드러났다. 그의 차량 번호는 물론, 이름과 생년월일, 연락처 등 그 무엇도 조회되지 않았던 것! 혼란만 쌓여가던 중 급기야 경찰로부터 실종된 약혼자 상우 씨가 사망했다는 충격적인 소식이 전해졌다.▶ 현실판 ‘화차’, 6년 동안 사랑한 남자의 진짜 정체는?비보를 접한 아름(가명) 씨는 슬픔보다 더 큰 의문 속에 빠졌다. 6년을 곁에 둔 연인의 모든 것이 가짜였기 때문이다. 경찰이 밝힌 그의 본명은 ‘이종태(가명)’. 놀랍게도 이 이름은 아름(가명) 씨에게 낯설지 않았다. 과거 약혼자의 빚을 대신 갚아줄 당시, 사채업자의 계좌 명의자로 등장했던 이름이었다.연애 기간 동안 아름(가명) 씨가 그에게 건넨 돈은 약 1억 5천만 원. 대부분 현금으로 전달돼 그 사용처는 알 수 없다. 그는 왜 가짜 이름 뒤에 숨어 거액의 돈을 필요로 했던 것일까?오늘(23일) 밤 9시 방송하는 MBC<실화탐사대>에서 가짜 인생을 살아온 약혼자 ‘이종태(가명)’의 행적을 추적한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr