유수빈의 일상이 공개된다./사진제공=MBC

유수빈의 일상이 공개된다./사진제공=MBC

배우 유수빈이 현실 밀착 ‘무도 키즈’의 자취 루틴을 공개한다. 화제의 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 ‘이안대군’ 변우석의 보좌관으로 활약 중인 그의 일상에 기대가 쏠린다.오는 24일 오후 11시 10분 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 자취 6년 차 배우 유수빈의 ‘무도 키즈’ 일상이 공개된다.데뷔 10년 차 유수빈은 ‘사랑의 불시착’, ‘약한영웅 Class 2’, ‘D.P. 시즌2’ 등 화제의 작품들 속에서 독보적인 캐릭터를 소화하며 강렬한 존재감을 보여줬다. 현재 인기리에 방영 중인 ‘21세기 대군부인’에서는 극 중 ‘이안대군’ 변우석의 보좌관 ‘최현’으로 활약하며 유쾌한 매력을 발산하고 있다.'절친' 아이유 등장을 예고한 유수빈이 ‘무지개 라이브’에서 현실 밀착 ‘무도 키즈’의 자취 일상을 공개한다. 공개된 사진 속에는 그가 눈을 뜨자마자 침대에 누운 채 태블릿 PC를 켜고 ‘무한도전’을 보는 모습이 포착돼 눈길을 모은다.유수빈은 침대에서뿐만 아니라 설거지를 하거나 샤워를 할 때도 마치 일상의 BGM처럼 애착 태블릿 PC로 ‘무한도전’을 재생한다. “무한도전만 기다리면서 보던 시절이 있었다”라며 명장면의 멘트를 외울 정도로 ‘무한도전’에 진심인 유수빈. 그에게 ‘무한도전’은 어떤 의미일지 궁금증을 자아낸다.극한의 효율로 ‘귀차니즘 동선’을 완벽하게 구현한 ‘수빈 하우스’도 눈길을 모을 예정이다. 유수빈은 침대에서 벌떡 일어난 후 단 5초 만에 바로 앞에 놓인 러닝머신에 올라 걷기 운동에 돌입한다. 이때도 역시 ‘무한도전’이 빠지지 않는다. 또한 거실 테이블에서 아침 식사를 하고 영양제를 챙겨 먹는 동선은 물론, 커피까지 효율적으로 마시는 유수빈만의 비법을 공개한다고 해 기대가 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr