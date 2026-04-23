고(故) 최진실 딸 최준희가 상견례 자리에 참석한 모습. / 사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

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고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 결혼을 실감하게 했다.최준희는 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "상견례 듣기평가 시작합니다"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희가 블랙 앤 화이트로 단정하게 차려입은 채 상견례 자리를 가진 듯한 모습. 최준희는 테이블 위 자신의 자리 앞에 카메라를 설치했고, 예비 시어머니로 보이는 인물의 말이 이어졌다. 이때 최준희는 경청하듯 하더니 이내 카메라를 확인한 후 자신의 외모를 체크했다.최준희는 오는 5월 결혼을 앞두고 있다. 그는 지난 2월 "이제 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다"고 전했다. 예비 신랑은 11살 연상의 비연예인이다.한편 최준희는 2003년생이며, 배우 고(故) 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr