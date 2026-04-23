서인영, 이지혜가 '개과천선'에서 상황극을 펼쳐 폭소를 자아냈다. / 사진='개과천선' 캡처

서인영, 이지혜가 '개과천선'에서 상황극을 펼쳐 폭소를 자아냈다. / 사진='개과천선' 캡처

'개과천선' 서인영, 이지혜가 서로의 과거를 폭로해 폭소케 했다.22일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '후배 서인영 버르장머리 제대로 고쳐주는 이지혜 (샵 VS 쥬얼리 기싸움)'이라는 제목의 영상이 게시됐다.이번 영상은 상황극으로, 돈이 필요한 서인영이 이지혜의 매니저가 되는 이야기다.서인영은 방송국에서 이지혜를 만났다. 이지혜는 서인영에게 노래를 시켰고, 서인영은 쥬얼리의 '슈퍼스타', '니가 참 좋아'를 짧게 불렀다. 그러더니 서인영은 "제가 노래 부른 거 (누구) 생각나지 않나. 언니 옛날 남자들"이라고 언급했다. 이지혜는 "예전에 제가 음악했던 사람을 좀 만난 적 있다. 그런데 지금은 그분도 결혼하셨고 저도 결혼했다"고 말했다. 이어 서인영을 가리키며 "이 친구가 만났던 친구도 결혼해서 아이 낳고 잘 살고 있고, 이 친구는 돌아왔고"라며 서인영의 이혼 사실을 언급했다. 서인영은 "언니 화난 거 아니냐"며 다소 당황스러워했다.서인영은 "우리가 여행가는 프로그램 했지 않나. 그때 언니가 고민이 많아 보였다"고 회상했다. 둘은 2016년 여행 예능을 통해 치앙마이에 함께 다녀왔다. 이지혜는 "(당시 고민이) 엄청 많았지. 내가 얼마나 우울하고 힘들었냐. 네가 그때 나보다 잘 나갔다. 제작진이 다 서인형 와 우쭈쭈해줬다. 서인형이 김치찌개 먹고 싶으면 다 올스톱하고 기다려야 했다"고 전했다. 그러면서 "그때는 내가 좀 너보다 이제 내가 조금 그랬는데 지금은 네가 이제 내 매니저를 하고 있다"며 우쭐했다. 서인영은 "사람 길게 봐야 한다. 개과천선하려고 노력하고 있다"고 털어놨다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr