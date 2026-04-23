가수 겸 배우 이지훈과 그의 아내 아야네가 딸과 함께 단란한 시간을 보내고 있다. / 사진=아야네 SNS
가수 겸 배우 이지훈과 그의 아내 아야네가 딸과 함께 단란한 시간을 보내고 있다. / 사진=아야네 SNS
가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 발달 지도 선생님으로부터 충격적인 이야기를 들었던 일화를 공유했다.

아야네는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "누구에게든 안길 때 푸욱 안기는 루희. 이래서 사랑받지"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 아야네의 딸이 문화센터에 있는 선생님에게 거리낌 없이 걸어가 안기는 모습. 이를 본 아야네는 "발달 지도 선생님이 '루희는 범죄에 휘말릴 가능성이 있다'며 '조심하라'고 (하셨다)" 전하며 당황과 걱정이 섞인 이모티콘을 덧붙였다.
사진=아야네 SNS
사진=아야네 SNS
한편 아야네는 이지훈과 14살의 나이 차이와 국적을 뛰어넘고 2021년 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술 끝에 임신에 성공, 결혼 3년 만에 첫 딸을 낳았다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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