가수 겸 배우 이지훈과 그의 아내 아야네가 딸과 함께 단란한 시간을 보내고 있다. / 사진=아야네 SNS

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가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 발달 지도 선생님으로부터 충격적인 이야기를 들었던 일화를 공유했다.아야네는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "누구에게든 안길 때 푸욱 안기는 루희. 이래서 사랑받지"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 아야네의 딸이 문화센터에 있는 선생님에게 거리낌 없이 걸어가 안기는 모습. 이를 본 아야네는 "발달 지도 선생님이 '루희는 범죄에 휘말릴 가능성이 있다'며 '조심하라'고 (하셨다)" 전하며 당황과 걱정이 섞인 이모티콘을 덧붙였다.한편 아야네는 이지훈과 14살의 나이 차이와 국적을 뛰어넘고 2021년 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술 끝에 임신에 성공, 결혼 3년 만에 첫 딸을 낳았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr