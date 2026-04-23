딸한테는 400만원 명품 사주고…윤진이, 고작 디이소 5000원 패딩에 만족

배우 윤진이가 다이소 점퍼를 구매했다.최근 윤진이는 다이소에서 구매한 바람막이를 공개했다. 해당 바람막이의 장점을 언급하며 가격은 5000원이라고 알렸다.한편 윤진이는 2022년 금융계 종사자와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.최근 윤진이는 쇼핑 리스트를 공개했다. 특히 딸 제이의 100만원대 명품 브랜드 패딩을 공개하며 "학교 다닐 때 입힐 거 샀다. 6세 걸로 샀다"고 말했다. 또 40만원대 명품 원피스까지 보여줘 눈길을 끌었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr