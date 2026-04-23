르세라핌 정규 2집 ''PUREFLOW' pt1' 트레일러 캡처본 / 사진제공=쏘스뮤직

르세라핌 정규 2집 ''PUREFLOW' pt1' 트레일러 캡처본 / 사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 리드싱글 'CELEBRATION'의 음원 일부를 공개했다.지난 22일 오후 10시 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 팀 공식 SNS에 '#TimeToCelebrate' 캠페인 현황을 담은 숏폼을 게재했다. 영상에는 오는 24일 공개되는 'CELEBRATION' 음원 일부가 삽입돼 귀를 사로잡는다. "Bring Back Now"라고 읊조리는 구간과 함께 시작되는 에너지 넘치는 사운드가 신곡에 대한 기대감을 높인다.'CELEBRATION'은 멜로딕 테크노(Melodic Techno)와 하드스타일(Hardstyle) 장르를 결합한 곡으로 경쾌한 비트와 중독성 있는 멜로디가 특징이다. 두려움을 마주할 내면의 힘을 갖게 된 순간을 자축하는 노래다. 김채원과 허윤진이 크레디트에 이름을 올려 진정성 있게 메시지를 전한다.르세라핌은 신곡 프로모션의 일환으로 '#TimeToCelebrate' 캠페인을 진행 중이다. 각자가 마주한 크고 작은 순간들을 함께 나누고 축하하는 이벤트로 이번 노래의 메시지를 직관적으로 전달한다.해당 캠페인은 대중의 활발한 참여를 이끌면서 화제를 모으고 있다. 르세라핌의 공식 인스타그램에 게시한 축하 영상의 합산 조회 수는 3175만 회를 넘겼다. 7일 만에 해당 해시태그를 사용한 게시물도 약 36만 건에 달한다. 여러 공식 계정들의 참여도 이어졌다. 이탈리아 명문 축구 구단 '유벤투스'와 글로벌 언어 학습 애플리케이션 '듀오링고'가 이벤트에 동참했으며 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 역시 팬들을 축하하는 영상을 공개했다.르세라핌의 리드싱글 'CELEBRATION'은 오는 24일 오후 1시 발표된다. 이 곡이 수록된 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'은 5월 22일 오후 1시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr