'개과천선' 서인영, 이지혜가 상황극으로 폭소를 자아냈다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

'개과천선' 서인영, 이지혜가 상황극으로 폭소를 자아냈다. / 사진='개과천선' 영상 캡처

'개과천선' 서인영이 결혼식 꽃 장식 1억 원이 협찬이라고 밝혔다.22일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '후배 서인영 버르장머리 제대로 고쳐주는 이지혜 (샵 VS 쥬얼리 기싸움)'이라는 제목의 영상이 게시됐다.이번 영상은 서인영, 이지혜가 출연하는 상황극으로, 돈이 필요한 서인영이 이지혜의 매니저가 되는 이야기다. 서인영은 방송 녹화 전 대기실에서 이지혜를 만났다.이지혜는 "우리 '사당귀'에서 봤지 않나"라며 예능 촬영을 함께했던 과거를 회상했다. 서인영은 "맞다"고 맞장구쳤다.이지혜는 "그때 결혼한다고 꽃 이런 거 준비하고 이랬을 때지 않나"라고 말했다. 이혼한 서인영은 "그 1억 꽃 장식을 말하냐"며 탐탁지 않은 표정을 지었다. 그러더니 "협찬 받은 거다"고 털어놨다.이지혜는 "내가 그때 결혼식에 못 갔다. 나 왜 초대 안 했냐"고 물었다. 서인영은 "죄송하다. 왜냐하면 거의 숨어서 결혼했다"고 고백했다. 이지혜는 "방송이라 물어봐도 되나"라고 조심스러워하면서도 "언제 된 혼자 된 거냐"고 질문했다. 서인영은 "한 2년 됐다"며 "마음고생은 있었지만 오래 살진 않아서 정은 많이 없다"고 답했다.이지혜는 "사실은 네가 동거한 애들이 더 오래됐지 결혼 생활한게 오래됐냐"라며 서인영을 은근히 긁었다. 서인영은 "언니는 중간에 사이가 좀 안 좋은 거 같던데, 심각한 거 같더라. 언니도 저처럼 되나 했다"며 반격했다. 하지만 이지혜는 "난 잘 산다. 우리는 너무 사랑한다"고 자랑했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr