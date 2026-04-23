캐나다 몬트리올 다둥이 가족이 한국을 방문한다. /사진제공=MBC에브리원

캐나다 몬트리올 다둥이 가족이 한국을 방문한다. /사진제공=MBC에브리원

시력을 잃을 수 있는 아이들에게 더 많은 세상을 보여주기 위해 한국을 찾은 캐나다 몬트리올 다둥이 가족의 사연이 공개된다.오는 23일 방송되는 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서는 캐나다 몬트리올에서 온 6인 대가족의 특별한 한국 여행기가 공개된다.이번 여행의 주인공은 아빠 세바스티안과 엄마 에디트, 그리고 네 자녀로 구성된 가족이다. 첫째 미아는 동생들을 살뜰히 챙기는 장녀, 둘째 레오는 장난기 넘치는 분위기 메이커, 셋째 콜린은 또렷한 매력으로 존재감을 드러내고, 막내 로랑은 가족의 사랑을 한몸에 받는 막내다. 각기 다른 개성을 지닌 여섯 식구는 시작부터 예측 불가한 에너지로 시선을 끈다.이 가족은 체계적인 분업으로 일상을 유지한다. 세바스티안과 에디트 부부는 육아와 가사를 나눠 맡으며 안정적인 호흡을 보인다. 하지만 네 아이와 함께하는 일상은 한순간도 방심할 수 없다. 잠시만 틈이 생겨도 집안은 금세 혼란에 빠진다. “매 순간이 난장판”이라는 에디트의 말처럼 현실적인 다둥이 육아의 모습이 그대로 드러난다. 이를 지켜본 스튜디오 MC들 역시 깊은 공감을 표했다.이 가족의 여행에는 특별한 이유가 있다. 네 자녀 중 세 명이 성인이 되면 시력을 잃을 수 있는 희귀질환 판정을 받은 것. 부모는 아이들의 눈에 더 많은 세상을 담아주기 위해 여행을 결심했고, 한국을 그 출발점으로 선택했다.이 같은 사연이 담긴 예고편이 공개되자마자 온라인에서는 높은 조회수를 기록하며 빠르게 확산됐다. 시청자들은 “예고편만 보고도 눈물이 난다”, “벌써 울컥한다”, “아이들에게 더 많은 것을 보여주려는 부모 마음이 전해진다” 등의 반응을 보이며 깊은 공감과 응원을 보내고 있다.웃음과 감동이 교차하는 캐나다 다둥이 가족의 한국 여행기는 이날 오후 8시 30분 방송되는 '어서와 한국은 처음이지?'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr