베이비몬스터 새 앨범 트랙리스트와 크레딧/ 사진 제공=YG

그룹 베이비몬스터가 새 앨범 트랙리스트와 크레딧을 공개했다.20일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 3집 [춤 (CHOOM)]에는 첫 번째 트랙 'MOON'을 시작으로 타이틀곡 '춤 (CHOOM)', 'I LIKE IT', 'LOCKED IN'까지 총 4개의 신곡이 담겼다.그간 베이비몬스터와 음악적 시너지를 자랑해온 YG의 프로듀서진이 또 한 번 의기투합했다. 여기에 정규 1집 [DRIP], 미니 2집 [WE GO UP]에서 호흡을 맞췄던 해외 유수의 작곡진까지 지원사격에 나섰다.YG 측은 "힙합·댄스·R&B 등 베이비몬스터의 폭넓은 스펙트럼과 한계 없는 음악적 역량을 확인할 수 있는 앨범"이라며 "특히 타이틀곡 '춤 (CHOOM)'은 제목에 걸맞은 다이내믹한 비트와 더욱 강렬해진 퍼포먼스가 준비됐으니 기대하셔도 좋을 것"이라고 전했다.이날 공개된 포스터는 노이즈 섞인 레드톤 배경과 볼드한 타이포그래피로 예사롭지 않은 분위기를 자아냈다. 특히 앞선 모션 티저에 이어 이번에도 등장한 자동차는 새 앨범 콘셉트와 어떤 연관성을 지닐지 궁금증을 키웠다.베이비몬스터는 오는 5월 4일 오후 6시 미니 3집 [춤 (CHOOM)]을 발매하고 컴백한다. 또한 오는 6월 서울을 시작으로 아시아, 오세아니아, 유럽, 북미, 남미까지 총 5개 대륙을 아우르는 월드투어를 전개한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr