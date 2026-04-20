‘류시원♥’ 이아영. 40kg면서 뭐가 살쪄…돼지 이모티콘은 왜

류시원 아내인 수학강사 이아영이 저체중 몸매에도 다이어트에 대한 강박을 보였다.최근 이아영은 “그만먹오”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 돼지 이모티콘도 함께 붙였다.공개된 사진 속 이아영은 꽈배기와 핫도그를 먹고있다. 이아영은 몸무게 40kg로 알려져있다.류시원의 아내 이아영은 류시원보다 19살 연하로, 2020년 2월 결혼했다. 이아영은 현재 대치동 학원에서 수학을 가르치고 있는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr