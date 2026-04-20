에스파 / 사진=텐아시아 DB

에스파 정규 2집 'LEMONADE' 인트로 영상 캡처 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 두 번째 정규 앨범으로 돌아온다.20일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 오는 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매한다.에스파 정규 2집 'LEMONADE'는 다양한 장르의 총 10곡이 수록되어 있으며, 특유의 세계관 콘셉트로 한층 더 견고해진 스토리텔링을 펼치는 것은 물론, 음악적 성장까지 담아 성숙해진 에스파의 색깔을 만날 수 있다.이번 앨범은 2024년 발매한 'Armageddon'(아마겟돈) 이후 약 2년 만에 선보이는 정규다. 당시 'Armageddon'과 'Supernova'(수퍼노바) 더블 타이틀곡으로 컴백한 에스파는 멜론 최장기간 1위, 음원 차트 퍼펙트 올킬(PAK) 달성 등 주요 기록을 세웠다. 더불어 각종 국내외 주요 시상식에서 좋은 성과를 냈다.에스파는 데뷔 때부터 특유의 '쇠 맛'으로 대표되는 음악 색깔로 사랑받아 왔다. 지난해에는 싱글 'Dirty Work'(더티 워크)와 미니 6집 'Rich Man'(리치맨)을 통해서는 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr