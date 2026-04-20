이영지, 눈 성형 고백…무대서 선글라스 왜 꼈나 했더니

래퍼 이영지가 최근 성형 수술을 받은 사실을 공개했다.이영지는 지난 19일 인스파이어 아레나에서 개최된 세븐틴 유닛 도겸X승관의 공연 'DxS '소야곡' ON STAGE'(온 스테이지)에 게스트로 참석했다. 이날 선글라스를 착용하고 무대에 오른 그는 도겸, 승관과 함께 부석순의 '파이팅해야지'를 가창하며 공연장 분위기를 주도했다.공연 도중 이영지는 선글라스를 쓰고 무대에 오르게 된 사연을 직접 밝혔다. 그는 "며칠 전 눈 밑 지방 재배치 수술을 진행했다"며 선배 가수들의 무대에 예의 없이 선글라스를 쓴 것으로 보일까 봐 수술 사실을 털어놓게 됐다고 말했다. 도겸과 승관이 이에 반응하자 이영지는 관객의 양해에 감사를 표하며 대화를 마무리했다.이후 이영지는 팬들과 소통하는 자리에서 수술에 관한 구체적인 심경을 전했다. 그는 "눈밑지(눈밑 지방 재배치) 했다. 내 인생 처음이자 마지막이다. 4년 고민하다 했다”며 "안 피곤한데 피곤하냐고 맨날 물어봐서 그게 늘 고민이었다. 이젠 앞으로 아무것도 안 할 것"이라고 강조했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr