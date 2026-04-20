전현무/ 사진=텐아시아 DB

사진=KBS2 '사당귀' 캡처

방송인 전현무가 금전 요구 메시지에 난색을 표했다.19일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 1000억 대 매출을 기록한 패션 브랜드 대표 김다인이 출연했다.김 대표는 브랜드 성공 요인으로 MZ세대와 적극적으로 소통했던 것을 꼽았다. 그는 각종 SNS 메시지에 대부분 답하며 소통을 이어가고 있다고.김 대표의 이야기를 듣던 전현무는 "돈 빌려달라는 메시지에 뭐라고 답장해야 할지"라고 곤란했던 경험을 털어놨다. 전현무는 지난해에도 "DM으로 돈 빌려달라는 메시지가 끊이지 않는다"고 밝힌 바 있다.김숙은 전현무의 경험담에 공감했다. 그는 "이상한 문자가 많이 오는데 대단하다"라며 김 대표의 성공 비결에 감탄했다. 박명수는 "난 답장한다. 내가 더 어렵다고 한다"고 조언해 웃음을 안겼다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr