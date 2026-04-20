장영란, 94억원 성수동 집주인은 달라…600만원대 비즈니스석 탑승

방송인 장영란이 홀로 프랑스 파리여행을 떠났다.20일 장영란은 비즈니스석을 타고 파리로 떠나는 모습을 게재했다. 가족들과 매니저 없이 혼자서 파리행 비행기를 탄 모습이다. 인천에서 파리까지는 비즈니스석 왕복 600만원대를 호가한다.한편, 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 또 남편 한창 씨와 공동 명의로 성동구 성수동에 위치한 고급 주상복합 단지 '갤러리아 포레'의 한 세대를 94억 5000만 원에 매입했다. 장영란 부부는 현재 양천구 목동에 위치한 현대하이페리온 아파트에서 거주 중인 것으로 알려져 있다. 해당 아파트 65평형 기준 최근 실거래가가 약 30억 원에 달한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr