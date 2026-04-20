AOMG가 선보이는 첫 걸그룹 키비츠(Keyveatz)가 5인조 멤버 구성을 확정했다. 그룹 키비츠/사진제공=AOMG

AOMG가 선보이는 첫 걸그룹 키비츠(Keyveatz)가 5인조 멤버 구성을 확정했다.키비츠는 20일 0시 공식 SNS를 통해 단체 프로필 사진을 공개하고 팀의 구성을 알렸다.이번 프로필을 통해 유이, 엄지원, 강예슬, 손주원, 김유나의 프로필 사진이 공개됐다. 앞서 '2025 AOMG 글로벌 크루 오디션' 캐스팅 필름에 출연했던 유이, 엄지원, 손주원 외에 강예슬과 김유나가 추가로 합류하며 5인 체제가 완성됐다.단체 사진 속 키비츠는 스트리트 무드의 스타일링으로 팀의 정체성을 표현했다. 멤버 개개인의 시각적 요소와 더불어 크루로서 보여주는 시너지를 강조하며 정식 활동에 대한 기대를 높였다.키비츠는 정식 데뷔 전인 오는 29일 프리 릴리즈 싱글 'Key Beats(키 비츠)'를 발매하며 활동을 시작한다. 최근 공개된 뮤직비디오 티저에서는 팀의 트렌디한 분위기를 담아냈다.키비츠는 AOMG가 창사 이래 최초로 기획한 걸크루로, 리브랜딩 프로젝트 'Make It New(메이크 잇 뉴)'의 주축으로 꼽힌다. 이들은 싱글 발매와 함께 'KCON JAPAN 2026', '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌' 등 국내외 대형 축제 무대에 올라 활동을 이어갈 계획이다.한편, 키비츠의 선공개 곡 'Key Beats'는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr