방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

'사장님 귀는 당나귀 귀'353회에서는 패션브랜드 '마뗑킴'으로 MZ들의 마음을 사로잡은 패션계의 보스 김다인 대표가 출연해 관심을 모았다. / 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

방송인 전현무(48)가 결혼 로망을 밝혔다.지난 19일(일) 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희, 이하 '사당귀') 353회에서는 박명수의 '걸어서 보스 집으로'에서는 패션브랜드 '마뗑킴'으로 MZ들의 마음을 사로잡은 패션계의 보스 김다인 대표가 출연해 관심을 모았다. 1992년생인 김다인 대표는 24살에 창업 자본 30만원으로 사업을 시작해 연매출 1000억 신화를 달성한 '마뗑킴'의 창립자로, 새롭게 론칭한 브랜드 '다이닛'도 2년만에 100억 매출을 기록하는 등 파격적인 행보로 화제를 모으는 인물이다.김다인 대표는 트리마제로 박명수와 인턴인 오마이걸 효정을 초대해 부러움을 자아냈다. 김다인 대표는 "패션계가 트렌드가 너무 빨리 바뀌기 때문에 부담감이 크다"면서 "사람들을 만날 때 습관적으로 모든 것을 관찰한다"라며 브랜드를 성공시키기 위한 노력을 전했다. 출근한 김다인 대표는 꼼꼼하고 추진력 강한 보스로 변신했다. 팝업 스토어 아이디어 회의에서 박명수가 즉석에서 폴리스라인을 접목시킨 디자인을 제안하자 김다인 대표는 이를 활용한 데님 팬츠를 시연해 보여 감탄을 자아냈다. 김다인 대표는 브랜드의 인기 비결로 고객과의 소통을 꼽으며 "하루에 300개 이상의 메시지를 받는데 고객의 요구사항을 디자인에 적극 반영하려고 노력한다"고 말했다.김다인 대표는 "대학교도 가지 않고 24살에 동대문에서 사입해 옷을 팔기 시작했다. 생각처럼 옷이 팔리지 않아 힘들 때 엄마가 주신 30만원으로 코트 두 벌을 샀는데 그 뒤로는 한번도 도움을 받지 않았다"고 고백했다. '마뗑킴'의 성공 후 대표에서 사임하고 두 번째 브랜드 '다이닛'을 론칭한 것에 대해서도 "아직 젊으니 다시 초심으로 돌아가 내 실력을 증명하고 싶었다"고 말해 감동을 안겼다.한편 홍콩으로 임장을 떠난 정호영, 정지선, 양준혁은 각자 특별한 자유 시간을 보냈다. 정호영은 15년 전통을 자랑하는 에그누들 가게에서 면 연구를 했고, 정지선은 반찬집과 딤섬집을 둘러보며 정보를 수집했다. 양준혁은 130년간 이어져 온 별미라고 소문난 홍콩식 뱀탕 도전에 나섰다. 양준혁은 뱀탕이 익숙한 듯 서슴없이 맛을 보며 감탄해 놀라움을 안겼다. 그는 "대구상고 시절 훈련장 주변에 뱀이 많이 나왔다. 당시에 돈이 없어 보약을 못 먹고 대신 뱀을 잡아 먹었다"고 고백해 놀라움을 자아냈다.그런가 하면 엄지인은 오는 11월 품절남 대열에 합류하는 후배 남현종 아나운서를 위해 웨딩 플래너로 변신했다. 자타공인 '오피스 시어머니' 엄지인은 예비신부에게 전화로 결혼을 축하하면서 "자녀 계획이 있냐"고 물었고 이를 지켜본 전현무는 "정말 주책 바가지"라고 말해 폭소를 안겼다. 예비신부는 휴대전화에 남현종의 이름 뒤에 햇살 이모티콘을 넣어 저장했다면서 "오빠가 나에게 햇살처럼 나타나줬다"고 애정을 과시했다.엄지인과 남현종, 김진웅은 예식장을 돌며 하객 규모와 대관료, 식대 등 결혼에 필요한 현실적인 얘기들을 나눴다. 전현무는 결혼식 사회를 보며 쌓은 경험으로 예식의 가장 중요한 조건을 '음식 맛'으로 꼽으며 조언을 더했고, "난 스몰 웨딩 말고 빅사이즈 웨딩"이라며 결혼 로망을 공개해 스튜디오를 들썩이게 했다.한편 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr