아이들/ 사진=텐아시아 DB

그룹 아이들의 북중미 투어가 취소됐다.아이들 소속사 큐브엔터테인먼트 측은 20일 텐아시아에 "글로벌 활동 방향과 현지 일정 및 제반 여건을 종합적으로 고려해 북미 투어는 재정비하는 방향으로 결정했다"고 밝혔다.당초 아이들은 오는 8월 캐나다 해밀턴, 미국 뉴어크·필라델피아·애틀랜타·올랜도·샌안토니오·로스앤젤레스·오클랜드·시애틀, 멕시코 멕시코 시티 등 3개국 10개 도시에서 투어를 전개할 예정이었다. 그러나 최근 티켓 사이트를 통해 공연 취소 소식이 전해졌다.소속사는 "이후 더 완성도 높은 공연과 다양한 활동으로 현지 팬분들을 만날 수 있도록 준비 중"이라고 덧붙였다.아이들은 북중미 외 월드 투어 일정은 예정대로 소화한다. 이어 오는 7월 30일부터 8월 2일(현지시간)까지 미국 시카고 그랜트 파크에서 열리는 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자'에 출연하며 글로벌 활동에 박차를 가한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr