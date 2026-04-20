그룹 쥬얼리 출신 이지현이 새로운 일터를 공유했다. / 사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 새 일터를 공유했다.이지현은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "꺄~~ 설렘"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지현이 자신이 앞으로 근무하게 될 근무지 내부를 보여주고 있는 모습. 프렌차이즈 미용실로, 따뜻하면서도 고급스러운 인테리어를 갖추고 있어 눈길을 끌었다.미용사 국가자격증 시험에 합격한 이지현은 지난해 대형 미용실 프랜차이즈 아카데미에서 헤어디자이너 교육과정을 밟았다. 이후 아카데미를 졸업한다고 알린 후 두 자녀의 방학 기간 동안 미국에서 지내기도 했다.한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 6수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr