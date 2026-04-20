그룹 쥬얼리 출신 이지현이 새 일터를 공유했다.
이지현은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "꺄~~ 설렘"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 이지현이 자신이 앞으로 근무하게 될 근무지 내부를 보여주고 있는 모습. 프렌차이즈 미용실로, 따뜻하면서도 고급스러운 인테리어를 갖추고 있어 눈길을 끌었다.
미용사 국가자격증 시험에 합격한 이지현은 지난해 대형 미용실 프랜차이즈 아카데미에서 헤어디자이너 교육과정을 밟았다. 이후 아카데미를 졸업한다고 알린 후 두 자녀의 방학 기간 동안 미국에서 지내기도 했다.
한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 6수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
이지현은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "꺄~~ 설렘"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 이지현이 자신이 앞으로 근무하게 될 근무지 내부를 보여주고 있는 모습. 프렌차이즈 미용실로, 따뜻하면서도 고급스러운 인테리어를 갖추고 있어 눈길을 끌었다.
미용사 국가자격증 시험에 합격한 이지현은 지난해 대형 미용실 프랜차이즈 아카데미에서 헤어디자이너 교육과정을 밟았다. 이후 아카데미를 졸업한다고 알린 후 두 자녀의 방학 기간 동안 미국에서 지내기도 했다.
한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 6수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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