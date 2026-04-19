사진 = 김재중 인스타그램

사진 = 김재중 인스타그램

사진 = 김재중 인스타그램

사진 = 김재중 인스타그램

가수 김재중의 감탄만 나오는 비주얼이 눈길을 끈다.최근 김재중은 자신의 인스타그램에 "좋은 날씨 입니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김재중은 흰색 반팔 티셔츠를 입고 상체를 기댄 채 카메라를 내려다보는 구도로 얼굴을 가까이 담고 있다. 가슴 부분에는 검은 글씨와 그림이 프린팅돼 있으며 목에는 펜던트 목걸이를 착용해 포인트를 더한다. 한 손으로 머리를 짚으며 시선을 정면으로 두고 있고 차분한 표정이 이어진다.다른 사진에서 김재중은 같은 자리에서 손을 들어 가볍게 손짓하는 포즈를 취하고 있다. 손가락을 살짝 굽힌 채 장난스러운 분위기를 더하며 표정은 여전히 담담하게 유지된다.이어진 사진에서 김재중은 카메라 각도가 조금 달라지며 얼굴을 더 또렷하게 담고 있다. 배경에는 짙은 색 커튼과 밝은 벽면이 함께 보이며 실내 공간의 단정한 분위기가 자연스럽게 이어진다.마지막 사진에서는 손으로 브이 포즈를 만들며 카메라를 바라보고 있다. 전체적으로 힘을 뺀 자세와 부드러운 시선이 어우러지며 편안한 일상 느낌을 전한다.이를 본 팬들은 "넘줗아" "왜 이렇게 귀여워" "너무 잘생겼어" "멋져" "살이 빠진듯" "오늘도 많이 좋아해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생으로 40세인 김재중은 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr