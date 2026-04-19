방송인 지석진이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

지난 18일 방송된 '석삼플레이 시즌1' 2회 / 사진제공=TV조선

지난 18일 방송된 '석삼플레이 시즌1' 2회 / 사진제공=TV조선

방송인 지석진이 '석삼플레이 시즌1'에서 경비를 횡령하려다가 실패해 웃음을 자아냈다.지난 18일 방송된 TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1' 2회에서는 석삼패밀리 지석진, 전소민, 이상엽, 이미주가 '미스터트롯3'의 주역 김용빈, 천록담, 남승민과 함께 전남 목포에서 좌충우돌 여행기를 펼쳤다.이날 석삼패밀리는 지석진·이상엽의 진상 형제 팀과 전소민·이미주의 소주 자매 팀으로 나뉘어 크리에이터 프로젝트에 돌입했다. 경비 배분 과정에서 지석진의 밑장 빼기를 이미주가 정확히 포착하며 신경전을 펼쳤다. 이미주는 "왜 밑장 빼요?"라며 일침을 가해 웃음을 안겼다.이후 진상 형제는 유달산 봄축제 현장에 있던 김용빈, 천록담, 남승민과 영상 통화를 통해 번개 만남을 성사시켰다. 지석진은 20년 만에 재회한 천록담과 뜨거운 포옹을 나누며 "그대로구나"라고 말했다. 이어 김용빈을 향한 폭발적인 반응에 지석진과 이상엽은 "우리 들어올 때랑 분위기가 너무 다른데요"라며 씁쓸한 미소를 지었다.더불어 '미스터트롯3' 멤버들의 유튜브 구독자 수 공개가 이어졌다. 팬들의 화력을 자랑하던 '미스터트롯3' 멤버들 중 김용빈이 시작 일주일 만에 4만 명을 돌파했다는 사실을 전하자 이상엽은 "나만 망했어?"라며 자폭해 현장을 웃음바다로 만들었다.이어진 식사 자리에서 라떼 감성으로 멤버들이 하나가 됐다. 이상엽이 천록담에게 "제 미니홈피를 책임지셨어요"라며 애정을 표현하자 김용빈이 남승민에게 미니홈피를 아냐고 물었고, 남승민은 "저 그때 시절 아닙니다"라며 단호히 선을 그어 폭소를 자아냈다. 이어 '날 울리지 마' 이야기가 나오자 김용빈이 "발라드 잘 모르는데 이 노래는 알아요"라며 노래를 따라 불러 분위기를 띄웠다.여행의 대미는 경비 마련 주사위 게임이 장식했다. '짝수는 나누기, 홀수는 곱하기'라는 살벌한 룰 속에 남승민이 던진 주사위는 4가 나왔다. 이상엽과 이미주가 급히 주사위를 차며 증거 인멸을 시도했지만, 드론 카메라에 딱 걸리며 예산은 47만 3275원으로 급락했다. 얼어붙은 남승민에게 멤버들은 "손가락 좀 빨아야지"라며 짓궂게 놀리다가도 "다음 주에 벌면 돼"라는 위로를 건네 훈훈함을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr