사진 = 서인국 인스타그램
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가수 겸 배우 서인국이 도저히 나이를 가늠하기 힘든 동안 비주얼을 자랑했다.

최근 서인국은 자신의 인스타그램에 별 다른 멘트 없이 사진을 게시했다.

사진 속 서인국은 검은색 가죽 재킷을 걸친 채 카메라를 가까이 두고 정면을 바라보고 있다. 은은한 조명 아래에서 피부 결이 또렷하게 드러나며 차분한 표정을 유지한 모습이다.
사진 = 서인국 인스타그램
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다른 사진에서는 서인국이 같은 공간에서 카메라 각도를 살짝 틀어 얼굴을 담고 있다. 서인국은 고개를 약간 기울인 채 시선을 옆으로 두며 자연스러운 분위기를 이어간다.

이어진 사진에서는 서인국이 밝은 톤의 셔츠 위에 베이지 컬러 재킷을 입고 서 있다. 서인국은 어깨에 힘을 뺀 자세로 카메라를 바라보며 단정한 스타일을 보여준다. 마지막 사진에서는 서인국이 올블랙 의상으로 배경 앞에 서 있다. 서인국은 손을 주머니에 넣은 채 몸을 살짝 기울이며 깊은 눈빛으로 카메라를 응시한다.
사진 = 서인국 인스타그램
사진 = 서인국 인스타그램
이를 본 팬들은 "오빠 용안 살벌하시다" "늘 응원합니다" "언제나 아름답다" "화이팅" "진짜 비주얼 미쳤다" "늘 잘생긴 오빠" 등의 댓글을 달았다.

앞서 서인국은 지난달 공개된 넷플릭스 '월간남친'에서 주인공으로 활약하며 지수와 핑크빛 호흡을 맞췄다. 또 서인국은 지난 3월 멕시코로 시작해 칠레, 브라질 공연으로 구성된 2026 서인국 팬미팅 투어 'TWO SIDES' PHASE 1의 성료했다.
사진 = 서인국 인스타그램
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한편 서인국은 1987년생으로 만 38세이며 믿기지 않은 동안 미모에 모두가 놀라움을 자아내고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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