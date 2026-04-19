사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

가수 겸 배우 서인국이 도저히 나이를 가늠하기 힘든 동안 비주얼을 자랑했다.최근 서인국은 자신의 인스타그램에 별 다른 멘트 없이 사진을 게시했다.사진 속 서인국은 검은색 가죽 재킷을 걸친 채 카메라를 가까이 두고 정면을 바라보고 있다. 은은한 조명 아래에서 피부 결이 또렷하게 드러나며 차분한 표정을 유지한 모습이다.다른 사진에서는 서인국이 같은 공간에서 카메라 각도를 살짝 틀어 얼굴을 담고 있다. 서인국은 고개를 약간 기울인 채 시선을 옆으로 두며 자연스러운 분위기를 이어간다.이어진 사진에서는 서인국이 밝은 톤의 셔츠 위에 베이지 컬러 재킷을 입고 서 있다. 서인국은 어깨에 힘을 뺀 자세로 카메라를 바라보며 단정한 스타일을 보여준다. 마지막 사진에서는 서인국이 올블랙 의상으로 배경 앞에 서 있다. 서인국은 손을 주머니에 넣은 채 몸을 살짝 기울이며 깊은 눈빛으로 카메라를 응시한다.이를 본 팬들은 "오빠 용안 살벌하시다" "늘 응원합니다" "언제나 아름답다" "화이팅" "진짜 비주얼 미쳤다" "늘 잘생긴 오빠" 등의 댓글을 달았다.앞서 서인국은 지난달 공개된 넷플릭스 '월간남친'에서 주인공으로 활약하며 지수와 핑크빛 호흡을 맞췄다. 또 서인국은 지난 3월 멕시코로 시작해 칠레, 브라질 공연으로 구성된 2026 서인국 팬미팅 투어 'TWO SIDES' PHASE 1의 성료했다.한편 서인국은 1987년생으로 만 38세이며 믿기지 않은 동안 미모에 모두가 놀라움을 자아내고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr