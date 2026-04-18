사진=유튜브 '유부녀회2'

사진=유튜브 '유부녀회2'

사진=유튜브 '유부녀회2'

사진=유튜브 '유부녀회2'

사진=유튜브 '유부녀회2'

사진=유튜브 '유부녀회2'

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방송인 김동현이 넷째 임신 소식과 함께 정관 수술까지 고백했다.17일 유튜브 콘텐츠 '유부녀회2'에는 '(경축) 김동현 넷째 임신 발표'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 '세 자녀 아빠'로 알려졌던 김동현은 자연스럽게 자녀 계획 이야기를 이어가던 중 "사실 넷째도 있다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다.김동현은 "원래는 세 명 정도면 좋겠다고 생각했다"면서도 "아이들을 키우다 보니 나중에 서로 의지할 수 있는 가족이 많으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 이어 "아이를 좋아하는 마음도 있고, 아내와 다자녀 생각이 잘 맞았다"고 덧붙였다.특히 김동현은 "넷째는 계획이 아닌 예상 밖의 결과였다"고 밝히며 "임신 준비를 했을 때는 잘 안됐다가, 마음을 내려놓은 상황에서 갑자기 결과가 나왔다. 사주에 넷째가 있는데 아들이라고 얘기를 들었었다"고 이야기했다.미국으로 가족여행을 다녀온 김동현은 "10일 정도 갔는데, 너무 힘들더라. 아내랑 잘 안 싸우는데, 싸웠다. 넷째는 성급했나 싶었는데, 귀국 후 새벽에 아내가 두 줄 나온 임신 테스트기를 보여줬다. 정말 깜짝 놀랐다"고 말했다.현재 아내가 임신 13주라고 밝힌 김동현은 "다섯째 계획은 없다"고 분명히 강조하며 "넷째 소식을 알기 전, 더 이상 고민하지 않기 위해 정관 수술을 하려고 했었다. 마음이 계속 흔들리니까 '공장문 닫는 수술'을 하자고 했었다"고 고백했다.넷째 임신 사실을 확인한 김동현은 "(녹화일 기준) 어제 밥 먹다가 병원에 가서 상담만 받으려고 했는데, '지금 된다'고 해서 바로 정관 수술까지 했다. 15분 정도면 되더라"고 토로해 현장을 웃음바다로 만들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr