사진=손담비 유튜브

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가수 겸 배우 손담비가 딸 해이의 첫 돌잔치에서 눈물과 웃음이 뒤섞인 하루를 공개했다.17일 유튜브 채널 '담비손'에는 '해이 돌모임에서 생긴 일?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손담비와 이규혁은 딸 해이의 첫 생일을 맞아 지인들과 함께 야외 돌잔치를 열었다.손담비는 "날씨가 아직까지 추운데 어떡하지"라며 걱정했고, 준비 과정에서도 "구두를 안 가져왔다"며 당황한 모습을 보였다. 진행이 지체되자 주변에 연신 "미안하다"고 사과하는 모습도 포착됐다.우여곡절 끝에 시작된 돌잔치는 개그맨 허경환의 진행과 함께 화려한 분위기 속에서 진행됐다. 화이트 드레스와 슈트를 갖춰 입은 손담비, 이규혁 부부는 하객들을 맞이하며 "많이 와주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.이규혁은 "날씨가 안 좋아서 걱정했는데 맑아져서 다행이다. 해이를 축하해주러 와주신 분들께 감사하다"고 말했다. 손담비 역시 "해이를 낳은 게 벌써 1년이 됐다. 믿기지 않는다"며 벅찬 마음을 드러냈다. 이어 "더 행복하게 잘 키우겠다"고 다짐했다.해이의 성장 영상을 함께 보던 손담비는 갑자기 눈물을 보였다. 갑작스러운 눈물에 현장은 잠시 숙연해졌고, 진행을 맡은 허경환은 "왜? 힘들었냐?"며 분위기를 살피기도 했다.손담비는 "아기를 낳아보니까 이렇게 예쁜데 엄마 생각이 많이 난다"며 "저를 낳아주신 부모님께 감사한 마음이 들었다"고 털어놨다. 이어 "규혁 오빠 낳아준 시아버님, 시어머님께도 감사하다"며 가족에 대한 깊은 감정을 전했다.그러나 감동은 오래가지 않았다. 예상치 못한 돌발 상황이 벌어진 것. 해이의 갑작스러운 실례에, 딸을 안고 있던 이규혁이 당황한 표정을 짓는 해프닝이 발생했다. 허경환은 "기저귀 뚫고 나온 거냐"고 놀려 웃음을 선사했다.진행된 돌잡이에서 이규혁은 "스케이트 선수 시키고 싶다"고 욕심을 드러냈고, 손담비는 "마이크를 잡았으면 좋겠다"며 다른 의견을 드러냈다. 해이는 망설임 없이 마이크를 집어 들었고, 두 번째 도전에서는 고사리손으로 현금을 쥐어 박수받았다.한편 가수 겸 배우 손담비는 스피드 스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 2022년 결혼, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr