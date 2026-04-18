사진 = 23기 순자 인스타그램

사진 = 23기 순자 인스타그램

사진 = 23기 순자 인스타그램

SBS PLUS·ENA 예능 '나는솔로'에서 또 결혼 커플이 탄생했다.'나는솔로' 23기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "웨딩링 웨딩링 블링블링"이라는 멘트와 함께 사진을 공개했다.사진 속 순자는 영철과 함께 한 모습이다. 순자는 여러 컷이 이어진 구성 안에서 손을 들어 반지를 보여주며 다양한 포즈를 취하고 있다. 영철과 함께 손을 앞으로 내밀어 반지를 강조한 모습에서는 두 사람의 손가락에 착용된 반지가 또렷하게 드러난다.이어진 사진에서 23기 순자는 23기 영철의 어깨 뒤에 가까이 다가서 얼굴을 살짝 기대며 손으로 얼굴을 가린 포즈를 취해 장난스러운 분위기를 더한다.다른 사진에서는 23기 순자와 23기 영철이 나란히 서서 카메라를 향해 손을 들어 반지를 보여주고 있으며 서로 가까운 거리에서 자연스럽게 미소를 짓고 있다.또 다른 사진에서는 매장 내부로 보이는 공간에서 23기 순자가 휴대전화를 들고 거울을 통해 촬영을 하고 있고 23기 영철은 옆에서 몸을 젖히며 손을 뻗는 동작으로 유쾌한 장면을 연출한다. 마지막으로 클로즈업된 사진에서는 23기 순자가 손으로 얼굴 일부를 가린 채 반지가 끼워진 손가락을 강조하며 카메라를 바라보고 있다.이를 본 팬들은 "추카추카해여" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "잘 어울리세요" "언니가 젤 이뿌고 그 다음에 반지가 이뿌네여" "두분 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 23기 순자는 첼리스트로 활동 중이며, 영철은 자동차 회사에 재직 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr