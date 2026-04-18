사진 = 고현정 인스타그램
사진 = 고현정 인스타그램
배우 고현정이 20대 같은 미모를 자랑해 시선을 모으고 있다.

최근 고현정은 자신의 인스타그램에 "티파니 하이주얼리 ‘히든가든’을 축하하는 뉴욕에 와 있습니다!!"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 고현정은 우아한 드레스를 입고 두 팔을 자연스럽게 모은 채 밝게 웃고 있다. 블랙과 연한 컬러가 대비되는 드레스 실루엣이 길게 떨어지며 시선을 끌고 목과 손목에 착용한 화려한 주얼리가 조명 아래에서 선명하게 빛난다.
사진 = 고현정 인스타그램
사진 = 고현정 인스타그램
이어진 사진에서 고현정은 실내 공간에서 벽면을 따라 서서 정면을 응시하며 또렷한 눈빛을 드러낸다. 바닥까지 이어지는 드레스 라인이 걸음과 함께 흐르듯 펼쳐지며 전체적인 비율을 강조한다.
사진 = 고현정 인스타그램
사진 = 고현정 인스타그램
다음 사진에서 고현정은 푸른 타일 벽 앞에 서서 팔을 가볍게 교차한 채 측면을 바라보고 있다. 어두운 조명 속에서도 드레스와 주얼리가 또렷하게 드러나며 차분한 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서 고현정은 테이블 옆에 앉아 두 손을 모은 채 상체를 기울이고 있다. 식기가 놓인 테이블과 대비되는 드레스 질감과 액세서리 디테일이 자연스럽게 이어지며 전체 분위기를 완성한다.
사진 = 고현정 인스타그램
사진 = 고현정 인스타그램
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "인간 티파니 현정님" "너무 예뻐" "우와우와 여신 그자체" "역시 미스코리아는 영원하다" "꽃보다 더 예쁜 고배우님" 등의 댓글을 달았다.

한편 1971년생으로 55세인 고현정은 자신의 유튜브 채널에 '고현정 브이로그 16'이라는 영상으로 자기관리 팁을 공개한 바 있다. 영상에서 고현정은 "배는 너무 고픈데 먹는 게 귀찮다"고 털어놨다. 이어 "오늘 아침에는 사과 두 조각을 먹었고 점심은 귀찮아서 잘 안 먹는다"며 "어제 저녁은 뻥튀기를 먹었다"고 밝혔다. 영상에서도 고현정은 샐러리, 당근으로 식사를 대신했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지