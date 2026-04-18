사진=JTBC '아는형님'

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'아는 형님' 배우 박하선이 따돌림과 스토킹 피해 경험을 고백했다.18일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 영화 '첫 번째 아이' 주역 정보석, 예지원, 박하선이 전학생으로 출연했다.이날 박하선은 학창 시절 '따돌림' 피해를 고백했다. 김희철이 "네가 따돌린 거냐. 그럼 녹화 처음부터 다시 해야 한다"며 농담을 던졌지만, 박하선은 "내가 피해자"라고 강조했다.박하선은 과거 KBS1 '도전 골든벨' 출연 당시 예쁜 미모로 눈길을 끌어 제작진에게 "김보민 아나운서와 예쁜 척해달라"는 요청을 받았다고, 이를 실행했다고."예쁜 척 시켜서 한 건데, 학생들이 욕하는 게 촬영에 잡힐 정도였다"고 회상한 박하선은 "여고였는데 무서운 언니들도 있었다. 버스 타면 욕하고, 버스 창문을 열고 욕하기도 했다. 돈도 없는데 택시 타고 다녔다. 그걸로 또 욕먹었다"고 아픈 기억을 털어놨다.전교생에게 괴롭힘을 당한 박하선은 20대 배우 시절 스토커를 만났다고. 그는 "20대 때 어떤 팬이 사인을 요청했다. 굳이 '사랑합니다' 메시지를 적어달라고 강력 요구해서 들어줬는데, 그게 우리의 1일 이었다"고 이야기했다.박하선은 "결혼 직전에도 스토커가 찾아와서 '이거 보라'며 사인, 일기장 등을 내밀었다"며 상식 밖의 행동을 이어왔다고 밝혔다. 스토킹 피해 신고를 해봤지만, 경찰조차 '박하선' 이름 아닌 '하서니'라는 애칭을 썼다는 이유로 처벌이 어렵다고 했다고.스스로 보호하기 위해 당일에 SNS를 올리지 않는다고 밝힌 박하선은 "당일 어디 갔다고 SNS를 올리면 게시물을 보고 찾아온다"고 심각한 피해를 전했다.같은 스토커 피해 경험이 있는 이상민은 "야외 예능 촬영할 때마다 따라오더라"면서 "나도 스토커 때문에 신고해 봤는데, 경찰이 현장에서 잡아도 기소유예밖에 안 되더라. 결국 내가 파주 단독주택에서 아파트로 이사했다. 결혼 전 이야기"라고 털어놨다.한편 박하선은 배우 류수영과 2017년 결혼, 슬하에 외동딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr