사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 장근석이 동거인 최다니엘과 티격태격 케미를 선보였다.18일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 배우 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진이 출연했다.이날 '구기동 프렌즈'으로 최근 동거를 시작한 네 배우가 등장했다. 붐이 "공개적으로 동거를 하냐"고 묻자, 안재현은 "1인 가구 살아온 6인이, 1.5가구가 되어 함께 버킷리스트를 한다"고 밝혔다.장근석은 "우리가 마흔 줄이 다 됐는데, 안 해본 것들이 많더라"면서 "생각보다 되게 재미있었다"고 말했다. 이에 '집순이' 태연은 "재미있겠다"며 관심을 드러냈다."동거 메이트 중 가장 반전인 멤버?"를 묻자, 안재현은 최다니엘을 지목하며 "허당기 넘치는 이미지로 보이지만, 굉장히 지적이다. 생각보다 재미있는 요소가 있다. 폰에 '유머 1번지' 시리즈가 있다"고 폭로했다.장근석은 "지금 들어보자. 나는 이골이 날 때까지 들었다"면서 추천했고, 최다니엘은 "소가 울면? 우엉"이라는 아재 개그를 선사했다.장근석은 "분위기 싸해지고 이런 타이밍에서 사이가 안 좋아졌다"고 털어놨다. 최다니엘은 "장근석은 털털하고 말이 많은데 재미있진 않다. 제일 단점"이라고 반격했다."혹시 싱글이세요? 저는 벙글"이라고 기습 아재개그를 선보인 장근석은 "우엉보다 낫다"며 자신감을 내비쳤다. 멤버들 다수결에 따라 '벙글남' 장근석이 승리해 폭소를 유발했다.영케이를 향한 팬심을 드러낸 장근석은 애정의 표현으로 본인 손등에 키스해 배꼽을 쥐게 했다.안재현은 예능 '가는정 오는정 이민정'('가오정')에서 함께한 붐에 대해 "게스트를 대하는 태도, 동료를 대하는 태도를 알려줬다. 사랑하는 마음으로 이야기를 나누면 질문도 자연스럽게 떠오르고, 애정 어린 눈빛도 나온다고 하더라"고 미담을 전했다. 이에 넉살은 "완전 사기꾼인데"라며 당혹스러운 표정을 감추지 못해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr