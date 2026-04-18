이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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'살림남' 가수 박서진이 방송 하차 언급을 한 가운데 여동생 박효정이 그간 숨겨온 속내를 털어놨다.18일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 고향 삼천포로 내려가 돌아오지 않는 동생 효정을 찾아 나선 박서진의 모습이 그려졌다.이날 박서진은 동생의 빈자리를 실감하며 미안함을 전하면서도, 다시 인천으로 올라가자고 효정을 설득했다.하지만 효정의 반응은 냉담했다. 효정은 인천으로 가고 싶지 않은 이유를 솔직히 밝혔다.효정은 “내 방도 없고, 친구도 없다”며 오빠를 뒷바라지하는 삶은 제 삶이 아닌 것 같다”고 숨겨온 속내를 밝혔다. 그동안 오빠의 성공을 위해 자신의 삶을 희생해왔던 고충을 가감 없이 드러낸 것.이에 당황한 박서진은 스튜디오에서 동생의 진심을 확인하고 미안함을 감추지 못했다.그는 “내가 생각이 짧았다”고 사과하면서도, 절박한 마음에 “분량 없으면 하차해야지”며 극단적인 발언을 던져 현장을 깜짝 놀라게 했다.동생 효정은 오빠의 하차 선언에 “이렇게까지 간다고?”며 어이없다는 듯 웃음을 터뜨렸지만, 두 사람 사이의 묘한 긴장감은 쉽게 가라앉지 않았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr