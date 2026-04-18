이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

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'20kg' 몸무게를 감량한 배우 강소라가 꾸준한 체중 관리 비결과 현실적인 유지 과정을 솔직하게 털어놨다.강소라는 지난 16일 공개된 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 채널에 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 이날 그는 결혼 생활부터 식단, 일상 루틴까지 폭넓은 근황을 전했다.특히 관심을 모은 건 몸매 관리에 대한 이야기였다. 앞서 강소라는 자신의 유튜브 채널을 통해 “드라마 ‘미생’ ‘못난이 주의보’ ‘맨도롱 또똣’ 했을 때다. 168cm에 48kg였다”고 밝혔다.이어 “몸을 많이 쓰는 장르가 아니라서 할 수 있었던 것 같다”며 “계단을 내려오다가 현기증이 느껴졌다”고 당시 상황을 설명했다.이날 그는 ‘체중보다 체형 변화’에 집중하게 됐다고 강조하며 '20kg' 감량 유지 비결을 밝혔다.“48kg 몸무게를 찍은 이후에는 (몸무게를) 좀 높이더라도 근육량을 높여서 탄탄하게 보이는 몸으로 바꾼 것 같다”며 “항상성을 유지하려고 한다. 급찐급빠하지 않으려고 루틴을 한다”고 말했다.식단에 대해서도 구체적인 방법을 공개했다. 강소라는 “야채를 밥처럼 반찬 대신 먹는다”고 설명하며 “생채소보다는 브로콜리나 양배추를 쪄서 먹는다”고 밝혔다. 포만감을 오래 유지하기 위한 선택이라는 설명이다.이어 현실적인 고충도 털어놨다. 그는 “유지를 하려면 소처럼 먹어야 한다”고 말하며 꾸준한 관리의 어려움을 전했다. 극단적인 절제보다는 지속 가능한 식습관이 중요하다는 점을 강조한 셈이다.또한 체중 유지에 필요한 조건에 대해서도 솔직하게 언급했다. 강소라는 “관리는 결국 돈과 시간인 것 같다”며 “피부과, 홈 케어, 헬스까지 안 하는 게 없다”고 밝혀 꾸준한 노력과 투자의 필요성을 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr