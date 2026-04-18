이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’

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방송인 최화정(65)이 10년 전 의상을 그대로 소화하며 놀라운 자기 관리 면모를 보였다.지난 16일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 “65세 최화정이 10년간 몸매 유지할 수 있게 도와준 꿀템 TOP5 (+다이어트 비법)”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 최화정이 홈쇼핑 방송 10주년을 맞아 생애 첫 팬미팅을 여는 모습이 담겼다.이날 최화정은 10년 전 첫 방송 당시 입었던 옷을 다시 입고 무대에 서겠다는 공약을 지키기 위해 나타났다.현장에 도착한 최화정은 “되게 설레고 기념적인 날인데 내 미모가 못 끌어올렸다. 이게 최선이다. 살을 못 뺐다”며 “그 옷이 너무 꽉 낄 것 같다. 갖고는 왔다. 만약에 너무 끼면 다른 걸로 입겠다”고 전했다.최화정은 며칠 전 촬영으로 13끼를 폭식했다는 사실을 밝히며 “그날 택배 음식 13개를 다 먹고 집에 갔는데, 부엌에 전골이 있더라. 너무 맛있어서 결국 밤에 다 먹었다”고 말했다.이어 “등 PT를 받았는데도 안 된다. 치마도 너무 타이트해서 사이즈 큰 걸 몰래 사 오려고 했는데 없다. 그래서 옷을 늘렸다”고 고백해 웃음을 자아냈다.우려와 달리 최화정은 10년 전과 다름없는 몸매로 당시 의상을 완벽하게 소화해 놀라움을 안겼다. 최화정은 “10년 전에 입었던 옷이다. 제가 오늘 이 옷을 입으려고 열심히 노력을 했는데, 이게 최선이다”고 말했고, 팬들은 박수로 화답했다.또한 최화정은 “땅콩버터와 요거트, 사과에 찍어 먹는다”며 평소 식단을 언급하기도 했다.행사 후 뒤풀이 장소로 이동하며 최화정은 연신 배고파하며 “그 스커트 때문에 커피 한 잔도 못 마셨다”고 외치는 인간적인 면모를 보였다. 한편 최화정은 이날 팬들의 응원에 눈시울을 붉히며 감사의 인사를 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr