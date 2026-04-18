이미지 크게보기 사진 = MBC '보석비빔밥'

임성한 작가가 배우 한혜숙이 약 16년 동안 작품 활동을 중단한 이유를 전했다.지난 17일 유튜브 채널 ‘엄은향’ 라이브 방송에 전화 연결로 출연한 임성한 작가는 유일하게 인연을 이어오고 있는 배우로 한혜숙을 언급했다.한혜숙은 지난 2010년 드라마 ‘보석비빔밥’을 마지막으로 현재까지 별다른 연기 활동을 하지 않고 있다.이날 방송에서 임 작가는 한혜숙의 공백이 길어지는 배경에 대해 그녀의 확고한 소신을 대신 전했다. 임 작가는 “그분이 좋은 연기와 중요한 역할을 정말 많이 하지 않았냐”며 “본인의 마인드가 스타 중의 스타다”고 평가했다.특히 한혜숙의 활동 중단 이유에 대해 “지금도 좋으시지만 한창때(전성기 시절) 30대 모습은 아니지 않냐”며 “가장 멋있고 예뻤던 모습으로 기억되는 게 낫다고 하더라. 저도 그 부분에 공감한다”고 덧붙였다.또한 임 작가는 한혜숙에 대해 “앞뒤가 같고 거짓이 없는 솔직한 성격이며 인간적으로 매우 쿨하다”고 극찬하며 현재 건강하게 잘 지내고 있다”는 소식을 전해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr