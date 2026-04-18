이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

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‘나 혼자 산다’ 배우 박경혜가 독립 4개월 차 자취생의 현실적인 일상을 전해 화제를 모으고 있다.17일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서 박경혜는 강남구 역삼동에 위치한 약 6평 원룸을 소개했다.보증금 5000만 원에 관리비, 주차비를 포함한 월세 59만 원에 거주 중이라며 그는 “첫 자취고 집도 처음 구해봤다”며 첫 보금자리를 공개했다.집 안 곳곳에 남은 녹과 곰팡이 흔적에 대해 박경혜는 “전 세입자가 습기 관리를 하지 못해 녹이 슬거나 곰팡이가 있는 부분이 꽤 있다”며 “처음에 입주할 때 집을 잘 못 본 부분도 있다”고 설명했다.기안84가 “작품을 많이 했는데 조금 더 큰 집으로 갈 수 없었냐”고 질문하자 “가진 예산이 저 정도였다. 현실적인 부담에 압박받지 않고 지낼 수 있는 곳을 찾았다”고 답했다.또한 2년째 카페 아르바이트를 병행 중인 근황도 전해 눈길을 끌었다. 박경혜는 “아르바이트를 한 지 2년이 됐다. 작품이 없으면 고정적인 수입이 없다 보니 돈을 벌 수 있는 기회가 있으면 좋겠다고 생각했다”고 고백했다.이어 “가게 아르바이트생 중에 배우로 활동하는 친구가 많아서 서로 도와준다”고 덧붙였다.방송을 본 네티즌들은 “현실적인 자취 이야기라 공감된다”, “꾸밈없는 모습이 매력적이다”, “긍정적인 에너지가 좋다” 등의 반응을 보이며 응원을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr