사진 = 이다해 인스타그램

사진 = 이다해 인스타그램

사진 = 이다해 인스타그램

사진 = 이다해 인스타그램

배우 이다해가 럭셔리한 일상을 공유했다.최근 이다해는 자신의 인스타그램에 "My footprints"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이다해는 테라스 공간에서 모자를 눌러쓴 채 메뉴판을 들여다보며 차분한 표정으로 앉아 있다.주변에는 하얀 테이블과 파라솔 아래 사람들이 식사를 즐기며 따뜻한 낮 분위기를 만든다. 이어지는 사진에서는 꽃이 가득한 거리에서 밝은 표정으로 카메라를 향해 셀카를 찍으며 자연광 아래 또렷한 이목구비를 드러내고 도로와 신호등이 보이는 배경이 일상의 순간을 더한다.다른 사진에서는 차량 옆에 서서 연료를 넣는 상황 속에서 카메라를 바라보며 입술을 살짝 내민 표정으로 또 다른 매력을 보여주고 마지막으로 실내외가 이어진 공간의 레스토랑 테이블에 앉아 와인잔을 들고 한 손으로 머리를 넘기며 차분한 시선을 보내는 모습이 담겼다.이를 본 팬들은 "예뻐어어" "청순하셔요" "너무 예뻐" "화이팅" "여신다혜누나" "이뿌구나 여전히" 등의 댓글을 남겼다.한편 이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 끝에 결혼했다. 특히 서울에 건물 3채를 갖고 있어 총 자산 가치 약 325억원으로 추정 된다고 알려져 화제를 모으기도 했다. 현재 이다해는 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 MC로 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr