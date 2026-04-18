사진 = 박주미 인스타그램

사진 = 박주미 인스타그램

사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미의 우아한 일상이 담긴 사진이 팬들의 시선을 모은다.최근 박주미는 자신의 인스타그램에 꽃 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박주미는 분홍빛 꽃이 피어 있는 나무 옆에 서서 흰색 모자와 밝은 상의를 입고 미소를 지으며 한 손에 가방을 들고 있다.이어지는 사진에서 박주미는 넓은 실내 공간에서 검은색 상하의를 입은 채 옆을 바라보며 서 있고 벽면에 걸린 작품과 돌로 된 의자 형태의 오브제가 함께 놓여 있어 차분한 분위기를 더한다. 다른 사진에서 박주미는 'CASCADIA'라고 적힌 푸드트럭 앞에서 음료를 들고 서 있으며 옆에는 노란색 상의와 스커트를 입은 인물이 함께 있어 일상적인 장면이 담겨 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "여전히 멋져" "너무 예뻐" "아름답다" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "우아한 박주미 배우님" 등의 댓글을 달았다.한편 박주미는 1972년생으로 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr