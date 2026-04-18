사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 고급스러운 미모를 자랑하며 근황을 전했다.최근 한그루는 자신의 인스타그램에 "밤 산책"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 한그루는 손으로 턱을 받친 채 카메라를 가까이 두고 시선을 보내고 있다. 짧은 단발머리에 머리 위로 선글라스를 올린 모습이 자연스럽게 어우러지고 목에는 패턴이 들어간 스카프를 둘러 포인트를 더한다. 어두운 가죽 재킷과 함께 어깨에 걸린 가방 끈이 보이며 편안한 외출 차림을 완성한다. 뒤로는 건물 창문과 나무가 어둠 속에서 희미하게 드러나며 전체적으로 차분한 밤 분위기가 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 넘 이뻐요" "그루님 항상 화이팅요" "너무 예뻐" "그루 언니 사랑해요" "그루님 존예예요" "겁나예쁘다" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에 출연해 자신의 가성사를 밝힌 바 있다. 23세의 이른 나이에 결혼해 쌍둥이를 출산했고 2022년 결혼 7년 만에 이혼한 사실이 알려진 한그루는 쌍둥이가 만 5세가 됐을 무렵 이혼을 결심했다고 털어놨다.한그루는 "애들 아빠와 이혼 절차에서 절대 싸우고 싶지 않았다"며 "전 엄마가 아빠에 대한 원망이 커서 저희 친아빠를 자주 못 봤는데 그게 너무 한이 됐다"고 자기 경험을 고백했다. 이어 한그루는 "난 아빠가 너무 좋았다"며 "난 그렇게 안 하는 게 애들한테 해줄 수 있는 최소한의 배려인 것 같았다"고 했다.또 "이혼하고 처음엔 돈이 한 푼도 없었고 양육비 받은 걸로 빠듯하게 나가고 여윳돈이 없었다"며 "재산 분할을 안 했다"라고 현실적인 상황도 숨김없이 전했다. 그러면서 "노력하면 그래도 도와주시는 분들이 생기더라 그래서 이렇게 해 온 것 같다"며 "복귀할 때도 예전에 같이 작품 활동한 감독님이 불러주셔서 복귀했다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr