사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

키 172에 몸무게 50kg로 알려진 배우 권나라가 빛나는 미모를 자랑했다.최근 권나라는 자신의 인스타그램에 노란 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 권나라는 어깨가 드러난 노란색 슬리브리스 원피스를 입고 테이블에 팔을 기대며 카메라를 바라보고 있다. 짧은 단발머리는 자연스럽게 내려와 얼굴선을 따라 정리돼 있고 또렷한 눈매와 차분한 표정이 어우러져 담백한 분위기를 만든다.이어진 사진에서 권나라는 같은 원피스 차림으로 실내 공간 앞에 서서 한 손을 들어 머리카락을 가볍게 잡고 있다. 얇은 끈으로 이어진 원피스 실루엣이 목선과 어깨선을 강조하고 편안하면서도 세련된 인상을 준다. 다음 사진에서 권나라는 야외 수영장 옆 테이블에 앉아 휴대전화를 들고 있다. 물가와 건물, 나무가 함께 보이는 배경 속에서 여유로운 표정으로 카메라를 향해 얼굴을 살짝 들며 또 다른 분위기를 보여준다.다음 사진에서 권나라는 넓은 실내 공간에서 노란 원피스를 입은 채 뒤를 돌아보며 서 있다. 대리석 바닥 위를 맨발에 슬리퍼 차림으로 걸어가는 모습과 가볍게 들어 올린 손동작이 자연스럽게 이어지며 전체적인 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "아름답댜" "귀엽고 예쁜 나라님" "너무 예뻐" "이뿌디요" "사랑스러워 보인다" "진짜 너무너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생으로 34세인 권나라는 지난 5월 종영한 지니 TV 오리지널 '야한(夜限) 사진관'에 출연했으며 최근에는 디즈니+ 새 드라마 '넉오프' 출연을 알렸다. '넉오프'는 IMF 당시 실직한 평범한 남자 김성준이 20세기 말 짝퉁 사업에 뛰어든 후 21세기를 살아가며 대한민국을 넘어 전 세계 짝퉁왕으로 거듭나는 이야기를 그리는데 권나라는 극중 동생과 함께 짝퉁을 만들어 팔다가 돈의 맛을 보기 시작하는 문유빈 역할을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr