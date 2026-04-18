사진 = 권나라 인스타그램
사진 = 권나라 인스타그램
키 172에 몸무게 50kg로 알려진 배우 권나라가 빛나는 미모를 자랑했다.

최근 권나라는 자신의 인스타그램에 노란 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 권나라는 어깨가 드러난 노란색 슬리브리스 원피스를 입고 테이블에 팔을 기대며 카메라를 바라보고 있다. 짧은 단발머리는 자연스럽게 내려와 얼굴선을 따라 정리돼 있고 또렷한 눈매와 차분한 표정이 어우러져 담백한 분위기를 만든다.
사진 = 권나라 인스타그램
사진 = 권나라 인스타그램
이어진 사진에서 권나라는 같은 원피스 차림으로 실내 공간 앞에 서서 한 손을 들어 머리카락을 가볍게 잡고 있다. 얇은 끈으로 이어진 원피스 실루엣이 목선과 어깨선을 강조하고 편안하면서도 세련된 인상을 준다. 다음 사진에서 권나라는 야외 수영장 옆 테이블에 앉아 휴대전화를 들고 있다. 물가와 건물, 나무가 함께 보이는 배경 속에서 여유로운 표정으로 카메라를 향해 얼굴을 살짝 들며 또 다른 분위기를 보여준다.
사진 = 권나라 인스타그램
사진 = 권나라 인스타그램
다음 사진에서 권나라는 넓은 실내 공간에서 노란 원피스를 입은 채 뒤를 돌아보며 서 있다. 대리석 바닥 위를 맨발에 슬리퍼 차림으로 걸어가는 모습과 가볍게 들어 올린 손동작이 자연스럽게 이어지며 전체적인 분위기를 완성한다.

이를 본 팬들은 "아름답댜" "귀엽고 예쁜 나라님" "너무 예뻐" "이뿌디요" "사랑스러워 보인다" "진짜 너무너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 권나라 인스타그램
사진 = 권나라 인스타그램
한편 1991년생으로 34세인 권나라는 지난 5월 종영한 지니 TV 오리지널 '야한(夜限) 사진관'에 출연했으며 최근에는 디즈니+ 새 드라마 '넉오프' 출연을 알렸다. '넉오프'는 IMF 당시 실직한 평범한 남자 김성준이 20세기 말 짝퉁 사업에 뛰어든 후 21세기를 살아가며 대한민국을 넘어 전 세계 짝퉁왕으로 거듭나는 이야기를 그리는데 권나라는 극중 동생과 함께 짝퉁을 만들어 팔다가 돈의 맛을 보기 시작하는 문유빈 역할을 맡았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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