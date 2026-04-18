사진=이수현 유튜브

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악뮤 이수현이 결국 망가진 몸과 삶을 바꿨다.17일 이수현 유튜브 채널에는 '이수현 개화 프로젝트의 모든 것.'이라는 제목의 영상이 게재됐다. '개화 프로젝트'를 통해 극적인 변화 과정을 공개한 것.이날 이수현은 "포기하고 싶지만 포기하진 않을 거다"라며 끝까지 버텨낸 시간을 담담하게 전했다. 다이어트의 시작을 '극단적인 결심'이 아닌 '작은 변화'로 설명한 그는 "처음에는 운동도 안 하고 엄마 밥만 먹었는데 1년 동안 10kg가 빠졌다"며 "마인드가 바뀌는 게 더 중요했다. 예쁜 옷을 입고 싶다는 생각이 다시 들면서 조금씩 회복됐다"고 말했다.이수현은 오빠 이찬혁과의 합숙을 계기로 본격적인 변화에 들어갔다. 그는 "자연스럽게 같이 둘이 살면서 운동하고 식단을 하게 됐다"며 "돌이켜보면 그게 시작이었다"고 말했다. 특히 "오빠가 코치를 집으로 오게 해서 도망갈 수 없었다"고 웃으며 털어놨다.다이어트 과정은 결코 쉽지 않았다. 이수현은 "늘 하기 싫고, 늘 짜증 나고, 억울하고 서러웠다. 기분 좋게 운동한 적은 거의 없었다"고 솔직하게 말했다. 이어 "그래도 이걸 하느냐 못 하느냐에 따라 인생이 바뀐다고 생각했다"고 강조했다.정체기도 반복됐다. 이수현은 "열심히 했는데도 숫자가 안 변하면 정말 절망적이다. 그럴 때 폭식 충동이 온다"고 털어놨다. 하지만 그는 "그럴수록 그냥 아무 생각 없이 계속하는 게 중요하다"고 말했다.이수현은 다이어트 방법에 대해서도 현실적인 조언을 남겼다. 그는 "체중이 많이 나갈 때는 뛰지 말고 걷는 것부터 시작해야 한다"며 "원래 먹던 것에서 한두 숟갈씩만 줄여도 충분하다"고 설명했다. 이어 "갑자기 샐러드만 먹는 건 대부분 실패한다"고 덧붙였다.운동 루틴도 변화시켰다. 이수현은 "근력 운동을 했다면 유산소로 바꾸고, 유산소만 했다면 다른 운동을 섞어야 한다. 나는 댄스와 러닝을 병행했다"고 밝혔다. 특히 "러닝은 식단과 같이 하면 효과가 두 배"라고 강조했다.이수현은 두 번째 산티아고 순례길에서 자신의 변화를 체감했다. 그는 "몸이 훨씬 가벼워졌지만 아직 부족하다는 것도 동시에 느꼈다"면서 "내가 한 노력들이 실제로 바뀌었다는 걸 느껴서 뿌듯했다"고 말했다.'단식원' 버전 합숙 기간 동안 극한의 루틴을 견뎌낸 이수현은 "매일 아침 공복 수영을 하고, 이후에도 계속 운동했다. 정말 끔찍했지만, 효과는 확실했다"고 밝혔다. 실제로 그는 "한 달 동안 6kg 정도 감량했다"고 전했다.총 30kg 감량에 성공해 예쁜 프로필 사진까지 촬영한 이수현은 "저는 아직 S 사이즈 못 입고, M 사이즈도 못 입는 게 많다"고 고백하며 "살을 빼는 게 중요한 게 아니라, 내가 나를 돌보고 절제할 수 있는 사람이 된 게 중요하다. 그게 내 인생을 바꿨다"고 말했다.이수현은 "2년 전에는 절대 변하지 않을 거라고 생각했다. 지금은 버린 내 시간들에 대해서 속죄하는 마음이다. 앞으로는 내 삶, 나의 시간, 나의 젊음을 버리지 않을 거"라며 "내 미래가 기대된다. 저도 했으니까 여러분도 할 수 있다"고 응원했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr