최고기, 이주은 / 사진 = 최고기 SNS

크리에이터 최고기가 유깻잎과 이혼 후 5년간 교제한 여자친구를 공개한 가운데 방송 출연에 대한 심경을 밝혔다.17일 최고기는 자신의 SNS에 "이번 방송 출연에 대해 정말 많이 고민했다"는 장문의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 최고기는 여자친구와 함께 카페 테라스에 앉아 데이트를 즐겼다. 또한 두 사람은 지하철에서 끌어안은 채로 거울 셀카를 남기는 등 각별한 애정을 표했다.함께 공개된 다른 사진에서는 최고기의 딸 솔잎 양이 그의 여자친구와 토끼 머리띠를 나눠쓰고 귀여운 포즈를 취한 모습도 담겼다. 이 밖에도 세 사람은 거울 앞에 함께 모여 사진을 남기는 등 단란한 분위기를 자아냈다.최고기는 "(X의 사생활 출연은) 가볍게 결정할 수 있는 일이 아니었다. 제 삶과 주변 사람들까지 함께 비춰지는 자리이기에 더 신중해질 수밖에 없었다"며 "그럼에도 불구하고 출연을 결심한 건 있는 그대로의 제 모습을 숨기지 않고 보여드리고 싶다는 마음이 컸기 때문"이라고 설명했다. 이어 "한 번 넘어졌다 일어난 인생이기에 더더욱 신중하게 고민하고 고민했다"며 "앞으로 조금 더 차분하게 그리고 누군가와 부딪히기보다는 한 걸음 물러서서 이해하려고 하는 마음으로 살아가보려고 한다"는 심경을 전했다.앞서, 최고기는 TV조선 예능 'X의 사생활'에 출연해 여자친구를 공개한 바 있다. 그는 "여자친구는 미혼인데 솔잎이가 7살 때부터 함께 했다. 처음에 이모라고 부르다가 어느샌가 엄마라고 불렀다"고 말했다. 최고기의 전 부인이자 딸 솔잎 양의 친모인 유깻잎 역시 최고기의 연애 사실을 알고 있었으며 "딸에게 서운한 것보다 묘했다. 면접 교섭할 때 (최고기의 여자친구가) 딸을 데리고 와주실 때도 있다"며 "딸이 제 앞에서도 (최고기의 여자친구를 향해) 엄마라고 부르더라"며 씁쓸함을 감추지 못했다.한편, 최고기와 유깻잎은 혼전 임신으로 2016년 결혼식을 올렸다. 두 사람은 결혼 2개월 만에 딸 솔잎 양을 품에 안았으나 4년 만에 파경했다. 최고기가 5년간 교제한 여자친구는 2년 전부터 최고기의 육아 채널 PD를 맡고 있는 것으로 알려졌다. 현재 최고기는 딸을 홀로 양육하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr