효민 / 사진 = 효민 SNS

그룹 티아라 출신 효민이 투병 중인 팬을 직접 만난 뭉클한 근황을 전했다.17일 효민은 자신의 SNS에 "천사 같은 사회복지사님 덕분에 소중한 인연으로 규민이를 만날 수 있었다"는 장문의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 소아청소년 병동을 찾아 병상에 누워있는 팬을 만나 티아라 싸인 앨범을 전달하는 효민의 모습이 담겼다.효민은 한 사회복지사가 보낸 메일 화면도 함께 게재해 병실을 찾은 사연을 밝혔다. 사회복지사는 "(병동에) 티아라 음악과 안무를 모두 익힐 만큼 티아라를 좋아하는 빅팬이 있다. 아픈 이후에도 병실에서 티아라의 예전 무대 영상을 찾아보고 반복해서 시청하는 것이 (이 친구의) 큰 낙이자 위로다"라며 말문을 열었다. 이어 "아이의 생일이 3월 31일인데 현재는 의료적 상황으로 인해 병실 밖 활동이 어려워 답답해하고 있는 상황이다"라며 "아이에게 작은 힘이 될 수 있는 생일 선물을 준비하고파 효민님의 짧은 영상 응원 메시지를 받을 수 있을지 문의드린다"고 설명했다.이에 효민은 직접 만든 금귤 케이크와 함께 병실을 찾아 팬에게 위로를 전했다. 그는 "직접 눈을 마주하고 이야기를 나누다보니 이 마음을 조금 더 전하고 싶어졌다"며 "소소하지만 이번에 출연했던 '편스토랑' 출연료 전액을 병원 측에 함께 전달하고 왔다"고 말해 훈훈함을 더했다.효민은 "응원을 전하러 간 자리였지만 오히려 제가 더 큰 위로와 힘을 받고 돌아온 순간이었다"며 "다시 한 번 제 일을 더 단단한 마음으로 해나가겠다. 언제나 아이들 곁을 지켜주시는 소아과 의료진과 사회복지사 님들께도 존경의 마음을 보낸다"고 덧붙였다.한편 효민은 지난해 4월 10세 연상의 금융 전문가와 결혼했다. 이후 그는 서울 용산구 한남동에 위치한 시세 100억 원대의 최고급 아파트에 신혼집을 마련해 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr