얄궂다…'나의 아저씨' 아이유, '모자무싸' 고윤정과 정면승부 [TEN스타필드]

《태유나의 듣보드뽀》

아이유 어쩌나…'나의 아저씨'의 얄궂은 운명, 고윤정 '새 페르소나'와 맞대결 [TEN스타필드]

박해영 작가의 구 페르소나 아이유(왼), 신 페르소나 고윤정./사진=텐아시아DB

'모자무싸' 주연 구교환, 고윤정./사진제공=JTBC

'모자무싸' 포스터(외), '21세기 대군부인' 포스터./사진제공=JTBC, MBC

'모자무싸' 배우들, 감독이 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=JTBC

배우 아이유가 얄궂은 대진표를 받아 들었다. 과거 본인의 인생작을 써준 박해영 작가의 신작과 주말극 경쟁을 벌이게 된 것. 한때 최고의 시너지를 냈던 작가와 배우가 이제는 각자의 작품으로 안방극장에서 정면승부를 펼치게 됐다.오는 18일 첫 방송되는 박해영 작가의 신작 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 인생이 풀리지 않아 시기와 질투로 괴로워하던 인물이 진정한 평화를 찾아가는 과정을 그린 작품이다. '나의 아저씨', '나의 해방일지' 등을 통해 인물의 내밀한 정서에 집중해 온 박 작가는 이번에도 담담한 위로로 시청자의 마음을 파고들 전망이다.무엇보다 기대를 모으는 건 배우 고윤정과 구교환의 만남이다. 그간 박 작가는 '나의 아저씨'의 아이유와 이선균, '나의 해방일지'의 김지원과 손석구처럼 깊은 정서를 공유하는 남녀 주인공의 조합을 탄생시키며 신드롬을 일으켰다. 이번 '모자무싸'에서는 차분하면서도 강단 있는 연기를 선보여온 고윤정과 장르를 불문하고 독보적인 개성을 보여준 구교환이 만난다. 박 작가의 새로운 페르소나로 낙점된 두 사람이 전작 주인공들의 명성을 이을 수 있을지 업계의 이목이 쏠리고 있다.경쟁 구도도 흥미롭다. 현재 방송 중인 MBC '21세기 대군부인'은 아이유와 변우석이라는 막강한 출연진을 앞세워 주말 안방극장을 장악하고 있다. 입헌군주제라는 신선한 설정과 화려한 볼거리로 대중적인 인기를 한 몸에 받는 만큼, 정적인 무드의 '모자무싸'가 넘어야 할 산이자 가장 강력한 경쟁자다. 특히, 박 작가의 전작 주인공으로 활약했던 아이유와 박 작가가 시청률을 두고 선의의 대결을 벌이게 된 셈이라 눈길을 끈다.지난 17일 열린 제작발표회에서 차영훈 감독은 '21세기 대군부인', '신이랑 법률사무소' 등 쟁쟁한 주말극들과의 경쟁 소감에 대해 "같이 방송되는 작품들 다 좋고 재밌는 작품이라 1등할 자신은 없지만, 욕심은 있다. 작품마다 결이 다르다보니 시청자들께서 원하는 결의 작품을 응원해주고 재밌게 봐주셨으면 좋겠다. 그렇지만 같이 이야기 되는 작품 중 하나가 '모자무싸'가 되기를 바란다"고 소망했다.박해영 작가와 호흡을 맞춘 것에 대해서는 "너무 잘하고 싶었다. 대본에 있는 대사 한 마디, 지문 한 줄까지도 놓치고 싶지 않았다. 내가 읽었던 느낌 이상으로 표현하고 싶었다"며 "그 마음은 배우들도 같았다. 대사를 뱉어낼 때 글자 하나, 행동 하나까지도 그대로 살려내려고 노력했다"고 말했다.박해영 작가의 작품은 회차를 거듭할수록 깊어지는 감정선이 강점이지만, 초반 전개가 느리고 분위기가 무겁다는 점이 호불호 요소로 작용해왔다. 자극적이고 빠른 전개에 익숙해진 시청자들에게 박해영 작가 특유의 정적인 호흡이 대중적인 취향의 장벽을 넘을 수 있을지가 성패의 관건이다. '모자무싸'가 마니아층의 열렬한 지지를 넘어 다시 한번 '박해영 신드롬'을 일으킬 수 있을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr