서유정, 심진화 / 사진 = 서유정 유튜브 채널

코미디언 심진화가 남편 김원효에게 '1억 원치' 명품백을 선물 받았다는 소문에 입을 열었다.16일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 '이 결혼은 사기야! 심진화 & 김원효의 실체'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 심진화는 배우 서유정을 만나 부부 생활에 대한 솔직한 심경을 전했다.서유정은 "'남편 김원효에게 명품백 1억 원어치를 선물 받았다'는 기사를 봤다. 깜짝 놀랐다"고 말문을 열었다. 심진화는 이를 쿨하게 인정하며 "맞다. 결혼 15년 동안 기념일마다 하나씩 사주다 보니 1억 정도가 됐다"고 설명했다. 이어 "개수로 따지면 15개에서 17개 정도 된다"고 밝혔다.심진화는 결혼 전 경제적으로 어려웠던 시기를 떠올리며 "그때는 너무 가난해서 30대 초반까지 5만 원 넘는 가방을 가져본 적이 없었다"며 "비싼 가방을 드는 사람들이 이해가 안 됐는데 살아보니 좋더라"고 속내를 전했다. 이어 그는 남편 김원효에 대해 "힘들던 시기에 나타난 사람이라 생명의 은인 같은 존재"라며 각별한 애정을 표했다.한편, 심진화와 김원효는 지난 2011년 결혼해 올해 결혼 15년차를 맞았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr