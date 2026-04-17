서지승, 한혜진 / 사진 = 한혜진 유튜브 채널

배우 이시언의 아내이자 배우 겸 모델 서지승이 만삭 D라인에도 굴욕없는 미모를 자랑했다.16일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '친한 오빠 만삭 화보'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 모델 출신 방송인 한혜진은 이시언 서지승 부부의 만삭 화보 일일 매니저로 변신했다. 그는 촬영장 전반의 분위기 메이커를 담당하며 이시언을 살뜰히 챙겼다.이날 이시언 서지승 부부는 5년 전 결혼식을 올렸던 예식장을 다시 찾아 화보 촬영을 진행했다. 한혜진은 부부와 스태프를 위해 직접 케이터링을 준비하고 제주도 꽃집에서 화관을 주문하는 등 세심하게 현장을 통솔했다. 이에 이시언은 "우리 만삭 촬영을 너무 성대하게 하는 것 같다"고 너스레를 떨면서도 적극 지원에 나선 한혜진을 향한 고마움을 전했다.이시언은 태명 '태건이'를 향한 진심 어린 편지를 꺼내 읽으며 "아직 직접 만나보진 못했지만, 벌써 내 인생에서 가장 소중한 사람이 됐다"며 "언제나 네 뒤에서 든든한 힘이 돼주겠다"고 고백했다. 그는 참았던 눈물까지 보이며 '예비 아빠'의 벅참 감정을 표하기도 했다.특히, 서지승은 드레스 차림에도 숨길 수 없는 선명한 D라인을 자랑했다. 이를 본 한혜진은 "이제 배가 확 티가 난다"며 놀라움을 감추지 못하면서도 "옆 모습이어야 배의 D라인이 더 예쁘다"는 디테일을 살려 촬영의 완성도를 높였다.한편 이시언은 6세 연하의 서지승과 2017년 공개 열애를 알린 뒤 4년 만에 백년가약을 맺었다. 이후 지난해 12월 아들 임신 소식을 전해 많은 이들의 축하를 받았다. 서지승은 오는 6월 출산을 앞두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr